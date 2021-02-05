"Поліцейський у смартфтоні": в Україні тестують нову систему фіксації порушень ПДР

Скоро водії зможуть штрафувати одне одного. Якщо хтось бравує на дорозі, порушує правила, інші учасники дорожнього руху зможуть записати порушення на відео за допомогою мобільного та відправити до поліції. Це можна буде зробити завдяки додатку, який поки що умовно називають "Поліцейський у смартфоні". Додаток вже працює в тестовому режимі. Розробники вважають, що подібне нововведення може допомогти навести лад на дорогах в якості доповнення до камер відеофіксації порушень водіями правил дорожнього руху (ПДР).

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Сайт "Сьогодні" писав про стартап dashcamUa, який розробили програмісти однієї з громадських організацій. Поки новинка сприймається поліцією обережно. Але, за словами розробників, деякі підрозділи поліції вже штрафують порушників ПДР, використовуючи відео, яке їм прислали небайдужі свідки.

Як це працює

Суть нововведення в тому, що спеціальне мобільний додаток перетворює смартфон водія на смарт-відеореєстратор. Використовуючи додаток, водій може легко зберегти маневри порушника, свідком яких він став на дорозі, і переслати це відео до поліції.

Детальніше про те, як це працює, читайте в ексклюзиві "Сьогодні" Автофіксація порушень ПДР по-новому: водіям пропонують "шпигувати" одне за одним

Як розповів нам засновник стартапу Олексій Афонін, влітку 2020-го додаток був запущений у тестовій версії. За цей час його завантажили близько 16 тис. користувачів.

"Щоденні подачі відео з усіх кінців України дозволили сформувати базу порушень, яка конкурує з офіційною базою Національної поліції України, – говорить Олексій Афонін. – Для поліції будь-якої держави немає шансів конкурувати з краудсорсінговою системою, коли тисячі водіїв контролюють буквально всі ділянки доріг. Жодні бюджети на камери та кількість поліцейських не зможуть зрівнятися з ефективністю роботи сучасних IT-рішень".

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Варто наголосити, що запуск такої системи не коштуватиме держбюджету ані копійки. Водії завантажують додаток на свої смартфони, і в прямому сенсі за один день всі дороги країни ефективно контролюються самими водіями.

Чи не буде "вендети"?

Творці програми стверджують, що система – не стільки для штрафів, скільки для попередження порушень. Водієві складно визначити, чи встановлений на сусідніх автомобілях додаток. І, відповідно, високі шанси, що порушення може бути зняте та відправлене до поліції. Тому він мимоволі буде дотримуватися ПДР.

А як щодо особистої безпеки тих, хто зафіксував порушення ПДР і повідомив про нього поліцію? Якщо оштрафований дізнається, хто на нього "настукав", він може і помститися "борцеві за справедливість".

Олексій Афонін роз'яснив: анонімність заявника гарантована. Зараз відео порушень відправляється із заявою до поліції від імені громадської організації "ДешкемЮЕй". Оскільки інформація про програму захищена, то відповідальність за достовірність даних бере на себе громадська організація.

Поліція вже штрафує

Ми з'ясували: за такими заявами патрульна поліція вже виписує постанови про штрафи. Але поки далеко не скрізь.

"Завдяки цій програмі, виявляємо набагато більше порушень ПДР, ніж раніше, – каже заступник начальника управління патрульної поліції міста Бровари (Київська область) Юрій Ющенко. – Отримавши заяву небайдужих громадян, викликаємо порушника до поліції, показуємо йому відео з моментом порушення. Більшість приходить, визнають провину і згодні сплатити штраф. При цьому дивуються: як вдалося їх виявити? Обласне керівництво нашу ініціативу підтримує. На жаль, встигаємо реагувати далеко не на всі сигнали, їх надходить дуже багато".

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Для довідки: строк притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху – не більше трьох місяців з моменту порушення. Потім покарання "згоряє".

/ Фото: Сьогодні

Партнер проекту dashcamUa адвокат Іван П'ятак роз'яснив нам, що законодавство не зобов'язує патрульну поліцію притягати до відповідальності водіїв на підставі відеофіксації порушень за допомогою "поліцейського в смартфоні".

"Але ми використовуємо закон "Про звернення громадян", в якому сказано, що поліція зобов'язана прийняти заяву про будь-яке порушення закону. І протягом 30 днів повідомити заявника про результати. У більшості випадків отримуємо відписки. Але крига скресла, поліція все частіше використовує нашу інформацію для підвищення безпеки на дорогах", – розповів Іван П'ятак.

Наскільки це законно

Адвокат Вадим Володарський, який спеціалізується на захисті прав водіїв, нагадав: програма не дозволяє достовірно визначити, хто був за кермом у момент порушення. Можна лише з'ясувати ПІБ власника машини.

"У 2010 році норму про притягнення до відповідальності власника автомобіля Конституційний Cуд визнав такою, що суперечить Конституції. Не можна притягати до відповідальності того, хто не робив нічого, тільки тому, що йому належить якесь майно, зокрема, автомобіль. Також ніхто не зобов'язаний, відповідно до ст. 63 Конституції, свідчити проти себе і своїх близьких", – аргументує Вадим Володарський.

Що може змінитися

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Щоб докорінно змінити ситуацію, творці dashcamUa спільно з МВС готують проєкт змін до законодавства України. Є шанси, що система може бути офіційно запущена вже цього року. Передбачений механізм виплат винагороди заявнику розміром 20% від штрафу, сплаченого порушником.

Один з авторів "дорожньої карти" нового законопроєкта, експерт World Bank EaP Transport Panel щодо законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху, Володимир Караваєв роз'яснив нам, які зміни до закону треба внести, щоб розробка стала легітимною не тільки технічно, а й юридично.

"Питань багато, так як маємо справу з електронним доказом, – каже Володимир Караваєв. – Треба уточнити, які до нього вимоги, визначитися зі статусом особи, у якої знаходиться програма для фіксації порушення, нарешті вказати: це автоматична фіксація або напівавтоматична. Адже людина при цьому натискає на якісь кнопки! Перерахувати, які види порушень можуть фіксуватися, які ні. Очевидно, що це не буде перевищення швидкості і пияцтво за кермом".

Експерт зазначив ще один момент: оскільки програма не фіксує, хто був за кермом, потрібно буде прописати в законі солідарну відповідальність власника автомобіля і водія, як, наприклад, в Нідерландах або Польщі.

Фіксує не лише порушення

За словами Олексія Афоніна, фіксація порушень ПДР – лише одна з функцій програми.

В оновленій версії програми розробники додали функцію автоматичного визначення аварій. Система зав'язана на спрацьовування датчиків, які є у всіх смартфонах – акселерометри і гіроскопи. Точність системи висока і дозволяє фільтрувати "шуми" (падіння телефону, різкі зупинки).

Під час аварії система зможе автоматично висилати точні дані про ДТП на найближчі пости поліції і "швидкої допомоги", за необхідності й рятувальникам. Крім цього, моментальне повідомлення про аварії буде надсилатися на активні додатки в автомобілях, які рухаються в напрямку до точки аварії.

Таке екстрене попередження особливо важливе за поганих погодних умов (темний час доби, ожеледь, сніг, дощ). У майбутньому користувачі зможуть додавати в додаток список контактних осіб, яким, в разі аварії, автоматично прийдуть СМС-повідомлення про те, що трапилося.

"Додаток dashcamUa не тільки знижує кількість смертей на дорогах, використовуючи основний функціонал як превентивний захід проти порушень ПДР, а й допомагає зменшити кількість жертв серед тих, хто потрапив в аварію. Згідно з безліччю досліджень, медична допомога, надана протягом "золотої години", зменшує кількість летальних випадків на 20% ", – аргументує Олексій Афонін.

Є й інші програми

Стартап, про який ми розповіли, не єдиний в Україні. Є й інші, які допомагають порушникам за кермом дізнатися про штраф. Так мультифункціональний сервіс "Штрафи UA" запустив функцію, що допомагає підприємцям контролювати оплату всіх штрафів за порушення ПДР за всіма транспортними засобами, які вони використовують для бізнесу. Йдеться про систему автоматичної фіксації ("листи щастя"). Раніше таку інформацію могли бачити тільки автомобілісти-приватники. Чимало випадків, коли українцям блокують платіжні карти за несплату штрафів за "листів щастя".

Можна контролювати до 10 машин і отримувати повідомлення не тільки про штрафи ПДР, які оформлені на автомобілі, але і про штрафи, виписані на водіїв. Це дає можливість своєчасно погашати штрафи і уникати арешту авто в разі несплати водієм або колишнім найманим співробітником.

"Жоден зі спеціалізованих сервісів, представлених в Україні, не давав такої можливості. Тому нерідко штрафи продовжують числитися за автомобілями власника бізнесу до моменту виникнення неприємностей, – розповідає засновник сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров. – Про існування штрафу дізнаються вже, коли виконавча служба призначила додаткові санкції за несплату. Наприклад, арешт банківського рахунку або конфіскація автомобіля в дорозі. Порушники ж залишаються осторонь".

В Україні більше восьми місяців працюють камери автоматичної відеофіксації порушень ПДР. Детальніше дивіться в сюжеті

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