Русский
$ 27,69
33,01
  1. Новини України

Поліція штрафуватиме порушників маскового режиму? Ми перевірили

23 березня, 19:13

Віталій Семченко Віталій Семченко

Тепер українці повинні носити засоби індивідуального захисту навіть на вулицях

Кабмін посилив масковий режим в "червоних" карантинних зонах. Тепер українці повинні носити засоби індивідуального захисту навіть на вулицях, в парках і на пляжах.

Реклама

Журналісти "Сьогодні" дізналися, чи буде поліція штрафувати порушників і скільки доведеться заплатити.

Що відбувається?

Уряд прийняв рішення заборонити людям перебувати на території загального користування без масок. Мова йде про:

  • парки, рекреаційні зони, сади, сквери і майданчики;
  • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
  • площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні і велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища.

Поліцейські будуть штрафувати?

Журналісти "Сьогодні" звернулися до Міністерства внутрішніх справ і дізналися, що чекає на українців, які порушать масковий режим.

"Робота не буде спрямована на штрафування, на покарання громадян. Це буде профілактична робота, людям будуть роз'яснювати, що є відповідна постанова Кабміну. Поліція пояснюватиме людям, що це небезпечно для оточуючих і для них самих", – розповів нам заступник директора департаменту МВС комунікацій із ЗМІ Ярослав Тракало.

За його словами, злісним порушникам, які не погоджуватимуться надіти маску, будуть виносити або постанови, або протоколи.

"Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанова, то 17 тис. гривень. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі", – підкреслив він.

Реклама

Як повідомлялося раніше, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які області закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

МВС карантин маска червона зона
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Весна скасовується – знову чекаємо на сніг: синоптик попередила про негоду
Весна скасовується – знову чекаємо на сніг: синоптик попередила про негодуУкраїна
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в Україні
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в УкраїніФінанси
Ще небезпечніша та агресивніша: в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу
Ще небезпечніша та агресивніша: в Україні виявлено нову мутацію коронавірусуУкраїна
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти