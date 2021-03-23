Поліція штрафуватиме порушників маскового режиму? Ми перевірили

Тепер українці повинні носити засоби індивідуального захисту навіть на вулицях

Кабмін посилив масковий режим в "червоних" карантинних зонах. Тепер українці повинні носити засоби індивідуального захисту навіть на вулицях, в парках і на пляжах.

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Журналісти "Сьогодні" дізналися, чи буде поліція штрафувати порушників і скільки доведеться заплатити.

Що відбувається?

Уряд прийняв рішення заборонити людям перебувати на території загального користування без масок. Мова йде про:

парки, рекреаційні зони, сади, сквери і майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні і велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища.

Поліцейські будуть штрафувати?

Журналісти "Сьогодні" звернулися до Міністерства внутрішніх справ і дізналися, що чекає на українців, які порушать масковий режим.

"Робота не буде спрямована на штрафування, на покарання громадян. Це буде профілактична робота, людям будуть роз'яснювати, що є відповідна постанова Кабміну. Поліція пояснюватиме людям, що це небезпечно для оточуючих і для них самих", – розповів нам заступник директора департаменту МВС комунікацій із ЗМІ Ярослав Тракало.

За його словами, злісним порушникам, які не погоджуватимуться надіти маску, будуть виносити або постанови, або протоколи.

"Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанова, то 17 тис. гривень. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі", – підкреслив він.

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Як повідомлялося раніше, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які області закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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