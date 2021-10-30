Поліція купила Савіку Шустеру фальшивий ковід-сертифікат – відео

З початку цього року було відкрито близько 900 кримінальних проваджень. Половина з них – за фактом використання громадянами фейкових сертифікатів

У МВС розповіли, як боряться з фейковими ковід-серфітикатами

Поліція замовила фальшиві COVID-сертифікати на ім'я Савіка Шустера.

Про це заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Я хотів би продемонструвати копії сертифікатів на ім’я Савіка Шустера. Ці сертифікати наша поліція купила в рамках контрольних закупок. Ми замовили сертифікати, сплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медичними працівниками і вносив фейкові сертифікати в електронну базу даних уряду", – заявив Єнін.

Оригінали фейкових COVID-сертифікатів були залучені до речових доказів кримінального провадження. Людей, які підробили документи, було затримано. Найближчим часом вони будуть повідомлені про підозру.

Поліція замовила фальшиві ковід-сертифікати на ім'я Савіка Шустера

Фейкові ковід-сертифікати

Через підроблені сертифікати за 200 доларів не лише одна людина може втратити можливість на відпустку, а й вся Україна.

"Ми бачимо, наприклад, людина заздалегідь спланувала свою відпустку, раптом захворіла на COVID-19, але 3 чи 5 тис. долларів втрачати вона не хоче. І тому йде на те, щоб за 200 долларів купити собі підробний сертифікат і врятувати собі поїздку. Або, наприклад, ви дуже зайнята особа і приходите до туристичної фірми і вам пропонують все купити "під ключ". Тобто за 200 долларів ви оцінюєте життя і здоров'я інших людей", – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Ця ситуація не залишається непомітною для міжнародних партнерів країни. Єнін нагадав, що нещодавно весь світ побачив статтю The New York Times, що в Україні продаються фейкові COVID-сертифікати або ПЛР-тести, і ми спостерігаємо рішення урядів європейських держав, які вносять Україну до "червоних зон" і відмовляються визнавати наші сертифікати про вакцинацію.

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"Хотів подякувати нашій кібернетичній поліції, яка бере під контроль все більшу і більшу кількість соцмережах, закритих чат-ботів, закритих форумів. Ми так само спираємося на інформацію громадян, яка надходить за відповідними телефонами, ми проводимо сотні і тисячі контрольних рейдів, перевіряючи місця громадського харчування, громадський транспорт. Наші прикордонники за допомогою спеціальних застосунків перевіряють справжність COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів під час перетину громадянами державного кордону.

За початок цього року ми маємо близько 900 кримінальних проваджень", – заявив Єнін.

Половина з кримінальних проваджень відкрита за фактом використання громадянами фейкових сертифікатів, 73 – стосовно медпрацівників та 32 – стосовно туристичних агенцій. Лише за останній тиждень зареєстровано близько 100 кримінальних проваджень.

Дивіться повний ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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