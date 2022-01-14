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Поліція почала розслідувати кібератаки на сайтах державних органів

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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14 січня, 21:57
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Контент сайтів при цьому не змінено, а витоку персональних даних не сталося
Слідчі дії продовжуються. Колаж "Сьогодні"
Слідчі дії продовжуються. Колаж "Сьогодні"

СБУ разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади.

Про це повідомили у прес-службі Кіберполіції.

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Деталі

Всього було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

"Контент сайтів при цьому змінено не був і витоку персональних даних не відбулося. Наші фахівці разом із адміністраторами міністерств та відомств відновили роботу більшості вебресурсів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, зараз з великою ймовірністю можна говорити, що відбулася так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок постачання. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, яка мала доступ із правами адміністрування веб-ресурсів, які постраждали внаслідок атаки.

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За фактом несанкціонованого втручання у роботу сайтів державних органів слідчим управлінням поліції Києва порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Слідчі дії продовжуються.

Що сталося

Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів , у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

Кібератака в Україні

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