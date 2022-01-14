Поліція почала розслідувати кібератаки на сайтах державних органів

СБУ разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади.
Про це повідомили у прес-службі Кіберполіції.
Деталі
Всього було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.
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"Контент сайтів при цьому змінено не був і витоку персональних даних не відбулося. Наші фахівці разом із адміністраторами міністерств та відомств відновили роботу більшості вебресурсів", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили в СБУ, зараз з великою ймовірністю можна говорити, що відбулася так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок постачання. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, яка мала доступ із правами адміністрування веб-ресурсів, які постраждали внаслідок атаки.
За фактом несанкціонованого втручання у роботу сайтів державних органів слідчим управлінням поліції Києва порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Слідчі дії продовжуються.
Що сталося
Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів , у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
Кібератака в Україні
- У СБУ також підтвердили , Що контент сайтів не змінювався, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
- Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко вважає, що таким чином РФ розпочала репетицію вторгнення в Україну . За його словами, головною метою організаторів атаки є спроба вбити клин між українцями та поляками.
- Читайте всі подробиці, як хакери атакують українські сайти і хто за цим стоїть .