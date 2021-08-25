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Скандальне ДТП з арбітром УАФ. Чи причетний "слуга народу" і що говорять в поліції

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 серпня, 22:09
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В мережі з'являється все більше повідомлень про причетність депутата Олександра Трухіна до аварії з футбольними арбітрами
Коментарів від депутата Олександра Трухіна поки немає / Колаж "Сегодня"
Коментарів від депутата Олександра Трухіна поки немає / Колаж "Сегодня"

Залишається загадкою, чи був дійсно народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін за кермом автомобіля, що врізався 23 серпня на під'їзді до Києва в машину голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Про це раніше повідомляли ЗМІ, але не потвердили "Сегодня" в поліції Києва.

"Днями дійсно було ДТП в Дарницькому районі. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", – все, що погодилася повідомити нам речник київської поліції Юлія Гірдвіліс на питання про причетність до аварії народного депутата.

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Сам Олександр Трухін поки ніяк не прокоментував повідомлення про його можливу причетності до аварії. На його сторінці в Фейсбук останні повідомлення датовані кінцем липня.

Проте продовжують з'являтися заяви про причетність нардепа до ДТП. Про це, зокрема, сьогодні написав колишній нардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Телеграма. Правда, без подробиць.

Що відомо

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Аварія сталася 23 серпня о 15:45 на під'їзді до Києва по Бориспільській трасі.

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Автомобіль Ford, в якому пересувався Лучано Лучі, стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент в нього врізався інший автомобіль марки Audi, яким, за даними ЗМІ , керував народний депутат.

Другий нібито не витримав необхідну дистанцію і не дотримувався необхідної швидкості руху при під'їзді до регульованого перехрестя. В результаті чого Audi зіткнулася з автомобілями марки Ford і Daewoo.

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Лучано Лучі та його помічнику потрібна була госпіталізація. В результаті ДТП вони на час втратили свідомість.

"Після госпіталізації їм обом зробили операції, в зараз вони знаходяться у свідомості, загрози їхньому життю немає. Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості. Я зараз перебуваю разом з лікарями, які контролюють стан пана Лучі та його помічника", – розповів офіційному сайту УАФ голова Спортивно-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов.

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