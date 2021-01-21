Поліція відкрила кримінальне провадження через трагедію у Харкові: до 8 років тюрми

15 осіб загинули, ще п’ятеро перебувають у лікарні, каже Аваков

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" в Харкові, в якій загинули 15 осіб, поліція відкрила кримінальне провадження.

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Про це з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Провадження відкрито за статтею 270 Кримінального кодексу – "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" (її санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. – Ред.). Зараз вирішується питання про затримання власниці пансіонату.

"Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують", – заявив Аваков.

Міністр додав, що відомо про загибель 15 осіб, ще п’ятеро перебувають у лікарні.

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"Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені у найкоротші терміни. Наразі вже створена урядова комісія, яка працюватиме на місці трагедії. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством", – додав Аваков.

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Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що пожежа в будинку для людей похилого віку у Харкові могла статися через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

А директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага заявив, що у згорілій будівлі, яку називали будинком для людей похилого віку, жодних офіційних установ немає. Тобто заклад був нелегальним.

Дивіться розповідь очевидця, як людей рятували з палаючого будинку престарілих:

Відео: Веха Харків

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