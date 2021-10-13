Поліція показала, від кого отримує гроші в конверті (фото)

Іноземець нібито хотів оплатити штраф і відправив гроші в конверті на поштову адресу поліції

Поліція отримала штраф за порушення ПДР в конверті. / Фото: Колаж: Сьогодні

До Департаменту патрульної поліції надіслали гроші в конверті. Таким чином іноземець нібито хотів заплатити штраф за перевищення швидкості.

Про це повідомив замглави патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

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На опублікованому фото видно, що іноземець надіслав 400 гривень.

"Цікавий спосіб заплатити штраф за автофіксацією… Але неправильний. Щодня до Департаменту патрульної поліції надходять сотні звернень громадян, однак інколи трапляються ось такі курйозні випадки", – констатував Білошицький.

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Лист із грошима від іноземця. Фото: Олексій Білошицький

Штраф чи хабар?

Громадянину сусідньої країни надійшов штраф за перевищення швидкості, та замість простої процедури порушник вирішив фізично надіслати кошти поштою.

"Можливо, він це зробив через незнання, а можливо, з якихось інших причин, проте серед існуючих варіантів сплати штрафів такого методу не передбачено", – пояснили у поліції.

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Відзначимо, раніше в Україні були випадки, коли учасники судових засідань прикріплювали до судових позовів гроші. Судді це розцінювали як тиск на правосуддя.

Як можна сплатити штраф за порушення ПДР?

Для цього можна скористатись як мінімум одним з цих зручних і законних варіантів:

перейти за посиланням, що міститься в QR-коді, розміщеному на лицьовому боці постанови, та використати офіційний онлайн-сервіс МВС;

використати платіжні інструменти в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія";

у додатку "Дія" у розділі "Послуги"/"Штрафи за порушення ПДР";

у мобільному додатку "Штрафи ПДР";

скористатися чат-ботом в Телеграмі "Штрафи ПДР" (там можна ще й пуш-повідомлення налаштувати);

внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів, які функціонують відповідно до законодавства України;

сплатити особисто в установах банків України.

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