У ще двох областях і містах України з'являться камери на дорогах: дата і список від МВС

За рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів

Кількість камер автофіксації ПДР виросте. Фото: колаж "Сьогодні"

З 12:00 годин 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький і Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

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Про це повідомляє прес-служба МВС України в Telegram.

Розташування камер

Кіровоградська область

на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку Одеси (обмеження швидкості 110 км/год)

на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год)

Житомирська область

на 94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год)

на 94 км + 686 автодороги М-06 в напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км + 297 автодороги М-06 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км + 627 автодороги М-06 в напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км/год)

на 158 км + 305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 в напрямку Рівного (обмеження швидкості 50 км/ч)

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Кропивницький

вул. Яновського, 65, в напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/ч)

вул. Холодноярська, 196, в напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/ч)

вул. Полтавська, 40, в напрямку вул. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/ч)

Харків

просп. Московський, 118, в напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/ч)

Зазначені місця розташування камер автофіксації вибрали з-за великої кількості виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП з тяжкими наслідками.

Трохи статистики по роботі системи автофіксації порушень ПДР:

З початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі.

Так, за рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів. А одним з головних позитивних наслідків введення автофіксації є зменшення кількості ДТП в три рази в місцях, де були встановлені камери.

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Хочемо зауважити, що міста Кропивницький і Харків будуть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явилися камери контролю ПДР.

Нагадаємо, українська поліція отримала повнопривідні "Фантоми" для боротьби з лихачами. Завдяки інтегрованій системі контролю швидкості рухомих транспортних засобів патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі – по ходу патрульного авто, назустріч і навіть ззаду.