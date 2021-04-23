Поліція в кроці від дозволу використовувати електрошокери – кого будуть бити струмом і чи небезпечно це

Видавати нову зброю, що стріляє струмом, хочуть спочатку тим копам, які найчастіше затримує домашніх насильників у великих містах

Наступного тижня в Україні стартує процес, мета якого – озброїти поліцейських електрошокерами. Про це "Сегодня" повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Законопроект буде винесений в першому читанні на наступному тижні", – уточнив Антон Геращенко.

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Такими ж даними розташовують і експерти, чия діяльність пов'язана з правоохоронцями. наприклад, інструктор Олександр Мілюков, який в кінці минулого року в рамках випробувань перевіряв на собі дію електрошокера, сказав нам, що обговорення цього питання – не за горами.

"За це нововведення має проголосувати Верховна Рада, – каже Олександр Мілюков. – Крім того, півроку тому Кабміном були рекомендовані зміни. Проблема в тому, що тайзери (так професійною мовою називають електрошокери) можуть застосовуватися для захисту. Але не всі поліцейські випадки пов'язані із захистом життя. Іноді, наприклад, необхідно запобігти злочинові. Нині для цього є такі методи, як використання газу або кийки".

За його словами, тайзери будуть розподілятися за принципом необхідності. "Наприклад, можуть надати поліцейським тих міст, де найбільше випадків домашнього насильства або інших злочинів, де необхідне використання цього приладу", – сказав нам Мілюков.

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До цього він додав, що, наприклад, нещодавно Франція закупила такі прилади. "Також відомо, що в Литві – 4-5 тис. таких приладів", – уточнив Мілюков.

Як працює тайзер

Сам прилад являє собою пристрій, що стріляє двома голками з проводами. Стріли, потрапляючи в тіло людини, утворюють між собою електричну дугу, яка на 5-5,5 секунди паралізує його.

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Коли до людини застосовують електрошокер, він п'ять секунд знаходиться під впливом струму. Приступ судоми, м'язова нейтралізація – повне позбавлення можливості чинити опір. Інші співробітники поліції, які, як і Олександр, пройшли добровільне тестування, опісля сказали, що не відчувають великого бажання спробувати це знову.

"До речі, є цікава статистика: у 60% випадків практика показувала, що злочинець припиняв свої дії лише при вигляді електрошокера. Тобто довелося застосовувати його лише в 40% випадків. Наразі тільки 15% випадків закінчуються застосуванням цього приладу – злочинці в більшості випадків відмовляються від своїх дій", – говорить Мілюков.

Чи не вмре людина від розряду шокер?

Чи впливає шокер на сердечників – це одне з найпоширеніших запитань. Відповідь на нього є.

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Нагадаємо, принцип дії шокера: у нього дві стрілки, голки, між якими відбувається замикання на тілі правопорушника, і виникає "дуга". Так от, "дуга" проходить по поверхні шкіри і досягає верхнього шару м'язів, але не йде глибше в тіло. За словами фахівців, розряд не досягає внутрішніх життєво важливих органів.

"Є рекомендовані зони для застосування шокеров. Йдеться про ділянки тіла нижче грудей, але виключаються пахові зони, шия і голова. Якщо поліцейський застосує прилад правильно, то ніяких проблем не виникне", – говорить Мілюков.

У той же час є світова статистика летальних випадків, що наступили після застосування тайзерів. Так, в 2001 – 2008 роки після їх застосування померли 334 людини, з усього світу. Найбільша кількість смертей в США, як і найбільша кількість використування приладу.

Хоча зброя не здається особливо гуманною, альтернатива їй – ще жорсткіше. Це поліцейські кийки або вогнепальна зброя. Від цього гине набагато більше людей. Так, після застосування кийків люди найчастіше гинуть внаслідок черепно-мозкових травм. Є дослідження 2009 року, за даними якого ризик смерті після застосування кийки вище на 65%, ніж після застосування тайзера.

Нагадаємо, вперше про озброєння поліцейських електрошокерами в МВС України публічно заговорили в травні минулого року.

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