Полігон для маніпуляцій – Facebook визнав Україну і США головними об'єктами атак ботів

Найбільша соціальна мережа підтвердила, що протягом останніх років наша країна регулярно піддавалася спробам інформаційного впливу, в тому числі за участю російської військової розвідки

Facebook визнав Україну головним об'єктом атак ботів. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Україна увійшла до п'ятірки країн, де з 2017 року виявили найбільше ботоферм в соціальних мережах. Тільки за минулий рік Facebook заблокувала велику мережу акаунтів, пов'язану з російською військовою розвідкою. Одночасно, за даними компанії, Україна – в п'ятірці держав, проти яких ботоферми здійснювали найбільшу кількість атак.

Хто ще в цих списках

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27 травня компанія представила звіт за чотири роки, в якому йдеться про так звану скоординовану неавтентичну поведінку – або ж просто ботоферми.

ТОП-5 країн, де найчастіше виявляють мережі акаунтів з "неприродною" поведінкою, виглядає наступним чином:

Росія

Іран

М'янма

США

Україна

Останніми роками жодна інша кампанія в соціальних мережах не досягла масштабів російської діяльності. 2017 року Facebook виявила масштабну операцію щодо впливу, в ході якої російське Агентство інтернет-досліджень ("фабрика тролів") піддало 126 млн користувачів платформи політичній дезінформації напередодні виборів.

"Переломним моментом у нещодавній історії операцій щодо впливу" в Facebook називають період виборів у США 2020 року.

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"Спочатку це (операції щодо дезінформації) було елітним видом спорту, але тепер в гру входить все більше і більше людей", – зазначив голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер.

Всього за останні чотири роки Facebook розслідувала і усували мережі акаунтів, пов'язані з такими країнами: М'янма, США, Філіппіни, Україна, ОАЕ, Єгипет. Деякі з цих "операцій щодо впливу" були внутрішніми і просували внутрішньополітичні інтереси.

Однак незважаючи на "вигадливий характер" операцій з такими ботофермами, вони не мали значного успіху або уваги.

Україну атакують через Facebook

Наша країна увійшла до списку країн, які найчастіше ставали метою операцій впливу (IO), що в Facebook розуміють як "скоординовані зусилля з метою маніпулювання або впливу на публічні обговорення для стратегічної мети".

Топкраїн, на які найчастіше націлені мережі з фейковими акаунтами:

США

Україна

Велика Британія

Лівія

Судан

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Тільки з початку 2020 року фахівці Facebook знайшли і видалили велику мережу російської військової розвідки, яка спеціалізувалася на Україні і сусідніх країнах. Її автори створили фейкових персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Також вони видавали себе за журналістів і намагалися зв'язатися з політиками, громадськими діячами, а також з іншими журналістами регіону.

У компанії зазначили, що створення кожного акаунта в цих "кампаніях щодо впливу" вимагає багато часу і зусиль. Наприклад, щоб фейковий акаунт було складніше виявити, створюють інші – на його підтримку.

Які фейки найчастіше поширюють в Україні

Згідно з минулими звітами Facebook, адміністратори фейкових акаунтів найчастіше публікують матеріали про знаменитостей, шоу-бізнес, спорт, місцеві і міжнародні новини. Однак серед усього цього з'являються новини про вибори, політичні і економічні питання – з критикою різних політиків, партій або громадських діячів.

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Наприклад, у квітні Facebook видалив мережу акаунтів, пов'язаних з партією "Слуга народу", які були створені спеціально для підтримки влади і критики її опонентів.

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"Ми почали вивчати цю діяльність... Люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свої особи. Наше розслідування виявило зв'язки з особами, пов'язаними з політичною партією "Слуга народу", – заявили в компанії.

На новинних ресурсах розміщувалися публікації про корупцію, політику, COVID-19. Примітно, що там нахвалювали діяльність "Слуги народу", уряду, але водночас критикували п'ятого президента Петра Порошенка, опозиційні партії і політиків, у тому числі мера Києва Віталія Кличка.

Безліч спекуляцій стосуються катастрофи авіарейсу МН17 на Донбасі – фейкові сторінки заперечують причетність Росії до інциденту і звинувачують європейських розслідувачів у корупції.

Ще одна відома теза ботоферм: "Україна – це failed state". У постах підкреслювалося, що Україна – корумпована держава, де при владі перебувають неонацисти.

Також раніше був популярний фейк про те, що "Правий сектор" готує бійців для Ісламської держави (ISIS). При цьому його автори замість абревіатури ISIS використовували в постах IG, кальку з російської "Ісламська держава".

А останнім часом з'явилася ще одна тема для маніпуляцій – коронавірус і вакцинація від нього. За даними компанії Artellence, найчастіше фейки на такі теми фінансуються з Росії.

Вважається, що для дискредитації влади потрібно натиснути на хворий мозоль українців. Цим і користуються ботоферми. Наприклад, в березні минулого року в Facebook з'явився фейк, що на період карантину в Італії скасували плату за комуналку. Цей пост в соцмережі розшерили 12 тис. користувачів.

Мабуть, найвідоміше і найабсурдніше вкидання з'явився в період розпалу пандемії. Тоді в соціальних мережах запустили інформацію про те, що вночі по всій країні за допомогою вертольотів розпорошуватимуть спеціальні засоби для дезінфекції від коронавірусу. У повідомленнях давалася посилання якусь військову частину, а також поради не виходити на вулицю з 23:00 до 5*00 і закрити вікна і балкони.

Але насправді спосіб дезінфекції шляхом розпилення коштів з вертольотів не застосовували в жодній країні світу. А подібні фейки вже розгулювали під час епідемії свинячого грипу. Крім того, судячи з оригіналу повідомлення, яке розганяли Мережею, його перекладали українською через транслейт. Наприклад, формулювання "ви повинні мати всі вікна закриті на ніч" явно не використовується в звичайній мові. І далі за класикою: "спробуйте інформувати всіх, щоб нехай знають".