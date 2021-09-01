Політики, елітні авто та бренди – як почався навчальний рік в школі, де вчаться діти Зеленського

Батьків і журналістів в школу не пускали – тільки дітей за перепустками

В "Новопечерскій школі" навчаються діти президента України Володимира Зеленського

1 вересня в Україні відзначають День знань. Традиційно в цей день в школах і університетах розпочався навчальний рік.

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Біля елітної "Новопечерській школи" на вулиці Михайла Драгомирова в Києві школярі почали збиратися близько 08:40. Більшість учнів підвозили люксові автомобілі, багато дітей красувалися в одязі та аксесуарах від іменитих брендів – кеди GUCCI, сумки Off-White і рюкзаки Louis Vuitton.

Деякі школяри взуті в кеди GUCCI / Фото: Сьогодні

Ученнь "Новопечерської школи" воліє носити підручники в рюкзаці Louis Vuitton / Фото: Сьогодні

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Серед батьків було багато відомих політиків. Зокрема, кореспондент "Сьогодні" попачив співголови парламентської фракції "Європейська солідарність", нардепа Артура Герасимова, депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Суто Мамояна, колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова, заступника голови партії "Голос" і першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослава Юрчишина.

Нардеп від ОПЗЖ Суто Мамоян / Фото: Сьогодні

Екс-голова ДФС України Роман Насіров / Фото: Сьогодні

Відзначимо, що в "Новопечерській школі" також вчаться діти президента України Володимира Зеленського – донька Олександра і син Кирило. Самого глави держави 1 вересня в школі не було, так як Зеленський відправився в США на зустріч з президентом Джозефом Байденом.

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Батьків і журналістів до школи не пускали – тільки дітей за перепустками.

Батьків та журналістів до школи не пускали / Фото: Сьогодні

"Новопечерська школа" – це середня загальноосвітня школа в Києві, яка позиціонує себе як сучасний навчальний заклад, який навчає учнів за українською державною програмою, вдосконаленою різними методиками країн світу. У школі вчаться діти одних з найбільш забезпечених людей України. Засновницею "Новопечерської школи" є дружина відомого українського бізнесмена Василя Хмельницького Зоя Литвин.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі відмовилися від святкових лінійок в честь Дня знань.

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Також нагадаємо, на Донбасі першокласників привітали благодійники і спортсмени.