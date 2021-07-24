Половина населення світу постраждає. ООН прийняла свою першу резолюцію про зір

2 млрд людей живуть з порушеннями зору або сліпотою / Фото: колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 23 липня, у ООН зазначили, що до 2050 року половина населення світу житиме з порушеннями зору.

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Генасамблея ООН схвалила свою першу в історії резолюцію про зір, передає Associated Press.

Резолюцію "Зір для всіх", яку підготували Бангладеш, Антигуа і Ірландія і співавторами якої стали понад 100 країн, була прийнята консенсусом.

Члени Генасамблеї закликали 193 держави забезпечити доступ до офтальмологічної допомоги для всіх своїх громадян. Автори підкреслили, що доступ до офтальмологічної допомоги має важливе значення для досягнення цілей ООН на 2030 рік.

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Документ спонукає країни впроваджувати "загальнодержавний підхід до офтальмологічної допомоги". Також він закликає міжнародні фінансові установи та донорів надати цільове фінансування.

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Згідно з резолюцією, щонайменше 2 млрд осіб живуть з порушеннями зору або сліпотою, а 1,1 млрд людей мають порушення зору, яким можна було б запобігти або які ще можна виправити.

Раніше ми повідомляли, що ООН звернулася до Китаю, який недавно відмовився співпрацювати з ВООЗ,та інших країн, щоб ті допомогли вивчити питання походження коронавірусу.