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Половину України заллє дощами з грозами: прогноз погоди на 23 травня і карта

22 травня, 19:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У неділю Київ, захід і північ країни опиняться у владі мокрого циклону

Дощ з грозою

Дощ з грозою / Фото: Pixabay

У неділю, 23 травня, синоптики прогнозують дощі на заході та півночі України, зате на решті території буде сонячно і без опадів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході вночі температура повітря буде коливатися від 10 до 12 градусів тепла, вдень підніметься до +19-22 °C. Йтимуть дощі, супроводжувані грозами. Вітер південний і південно-західний 5-10 м/с.

У північних областях температура повітря становитиме 10-15 градусів тепла, вдень підніметься до +20-25 °C. Але теж буде мокро. Вітер південний 5-10 м/с.

На сході буде найтепліше. Хоча вночі повітря й охолоне до 10-12 градусів, зате вдень підніметься до +25-29 °C. Буде сухо і ясно. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

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У південних областях температура повітря буде коливатися в межах 11-15 градусів тепла, вдень підніметься до +25-27 °C. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

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У центрі України вночі буде 12-14 "теплих" градусів, які вдень підростуть до +24-28 °C. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У Києві та столичній області буде тепло, але мокро. Вночі +13-15, а вдень 23-25 °C. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Нагадаємо, сайт "Сьогодны" писав, що в Україну прийде довгоочікувана спека, і дав прогноз погоди на найближчі дні.

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