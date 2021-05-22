Половину України заллє дощами з грозами: прогноз погоди на 23 травня і карта

Дощ з грозою / Фото: Pixabay
У неділю, 23 травня, синоптики прогнозують дощі на заході та півночі України, зате на решті території буде сонячно і без опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на заході вночі температура повітря буде коливатися від 10 до 12 градусів тепла, вдень підніметься до +19-22 °C. Йтимуть дощі, супроводжувані грозами. Вітер південний і південно-західний 5-10 м/с.
У північних областях температура повітря становитиме 10-15 градусів тепла, вдень підніметься до +20-25 °C. Але теж буде мокро. Вітер південний 5-10 м/с.
На сході буде найтепліше. Хоча вночі повітря й охолоне до 10-12 градусів, зате вдень підніметься до +25-29 °C. Буде сухо і ясно. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
У південних областях температура повітря буде коливатися в межах 11-15 градусів тепла, вдень підніметься до +25-27 °C. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
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У центрі України вночі буде 12-14 "теплих" градусів, які вдень підростуть до +24-28 °C. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
У Києві та столичній області буде тепло, але мокро. Вночі +13-15, а вдень 23-25 °C. Вітер південно-західний 5-10 м/с.
Нагадаємо, сайт "Сьогодны" писав, що в Україну прийде довгоочікувана спека, і дав прогноз погоди на найближчі дні.