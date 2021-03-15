Половину України заллють дощі: де вируватиме циклон

В цілому весь тиждень в Україні буде холоднуватим, вологим і вітряним

Сьогоднішні тепло і опадипродовжаться і у вівторок. 16 березня в Україні температурні гойдалки від 1 до 12 градусів тепла, а на заході навіть можливий мокрий сніг.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра західна і південна частини України будуть перебувати під впливом циклону Marius (карта). Він зі своїми атмосферними фронтами зумовить опади – переважно дощ, у західних областях з мокрим снігом.

На решті території України від 16 березня сухо: східний антициклон не пускатиме вологе повітря на північ, схід і в центральну частину України.

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Вітер розділиться: в західних областях він буде північного напрямку, на решті території України – південно-східного, практично повсюдно поривчастий, некомфортний.

Температура повітря протягом завтрашнього дня в більшості областей очікується досить високою, 4-10 градусів, на півдні – до +12.

А ось в західних областях буде холодно, всього лише 1-4 градуси вище нуля.

У Києві вівторок буде теплим, 7-9 градусів, і без опадів. Вірогідні пориви вітру до 7-11 метрів в секунду.

"В цілому тиждень в Україні буде холоднуватим, вологим і вітряним" , – додала Діденко.

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Тим часом на центральну частину США обрушився сніговий шторм. Як повідомляли новини "Сьогодні", посеред березня в Америці випав сніг, а також град та сильний дощ.

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