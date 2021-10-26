Половину жителів Одеси вакцинували від COVID-19. Коли там буде колективний імунітет?

У місті за два тижні зробили 100 тисяч щеплень, це місцевий рекорд з вакцинації

В Одесі вакциновано половину дорослого населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі, яка зараз у "червоній" зоні карантину, вакцинували від коронавірусу половину жителів міста. Вони отримали першу дозу.

Про це повідомляє "Думська".

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За словами директора міськздоров'я Левона Нікогосяна, щеплення зробили 503 637 жителів Одеси. При цьому нині спостерігають невеликий перекіс у бік перших доз.

"Доля тих, хто пройшов повний курс вакцинації (дві дози), зараз знаходиться в районі 22% від числа жителів міста", – зазначив чиновник.

Рекорд з темпів вакцинації

Нікогосян додав, що зараз у місті встановили невеликий рекорд і за темпами вакцинації.

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"Між 400 і 500 тисячами пройшло трохи більше двох тижнів", – розповів він.

При цьому, за його словами, для отримання колективного імунітету потрібно, щоб вакцинувалося щонайменше 75% жителів міста.

Колективний імунітет у Моршині

У Моршині Львівської області у квітні стартував пілотний проєкт із вакцинації дорослого населення. З того часу там жодного випадку ковід-госпіталізації та повністю вакцинувалося вже 74% людей.

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Переконати місцеве населення вдалося за рахунок того, що місто невелике. Усі чиновники, лікарі вакцинувалися та показали приклад.

Як відомо, у Моршині є санаторій. Його відвідувачі завозять хворобу до міста. До того ж Моршин не ізольований від інших населених пунктів, тож ризик потрапляння інфекції до міста залишається. На сьогодні у місті 22 хворих, із них 8 вакциновані. Але при цьому – жодної госпіталізації.

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