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Позитивна динаміка. В Україні за добу знову виявили менше випадків, ніж за минулу

12 червня 2021 8:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Україні поліпшується ситуація з коронавірусом, за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло – статистика МОЗ

В Україні за останню добу виявили 1274 нові випадки інфікування коронавірусом. Це на 329 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 222 701 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 69 українців (всього – 51 646). Вилікувати вдалося 2 125 685 інфікованих (4905 – за останню добу).

Читайте також: COVID-19 – не сезонне захворювання: вчені пояснили, що викличе в Україні наступну хвилю коронавірусу

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Віктор Ляшко хоче продовжити карантин в Україні на все літо. За словами міністра, коронавірус у країні ще не подолали, тому відповідна пропозиція надійде уряду.

Також нагадаємо, вся Україна стала "зеленою". МОЗ оновив зони карантину.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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