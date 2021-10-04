Польща обмежила рух транспорту на кордоні з Україною: куди вже не проїдеш

На польському пункті пропуску "Дорогуськ" (з українскої сторони – "Ягодин") обмежили рух транспорту. Заборона діятиме щонайменше до грудня.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Польща починає ремонт в пункті пропуску. Заплановані:
- реконструкція дорожнього покриття для вантажних автомобілів у напрямку виїзду з Польщі,
- покриття пред КП у напрямку в’їзду для вантажних перевезень,
- будівництво приміщення фітосанітарної служби.
Роботи орієнтовно завершаться в грудні 2021 року.
Як об'їхати?
Перетнути кордон з Польщею можна в інших пунктах пропуску:
- "Рава-Руська-Гребенне",
- "Краківець-Корчова",
- "Шегині-Медика",
- "Грушів-Будомєж".
"Ягодин" теж відремонтують
Навесні Кабмін затвердив пріорітетним облаштування пункту пропуску Ягодин на 2021-2023 роки. Хочуть зробити капітальний ремонт території пункту пропуску, збудувати майданчики для здійснення митного контролю та оформлення вантажного автотранспорту, а також облаштувати сканувальну систему стаціонарного типу для огляду легкового автотранспорту.
Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" – найпотужніший на західному кордоні України, що розташований на трасі міжнародного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин. Саме через нього переміщується 45-50 % українських вантажів, що прямують до країн Євросоюзу.
Нині пропускна спроможність "Ягодина" становить 400-500 вантажних транспортних засобів на добу.
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