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Польща обмежила рух транспорту на кордоні з Україною: куди вже не проїдеш

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
4 жовтня, 14:38
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Один із пункт пропусків не працюватиме щонайменше до зими цього року
Пункт пропуску на кордоні з Польщею обмежить роботу.
Пункт пропуску на кордоні з Польщею обмежить роботу. / Фото: Колаж: Сьогодні

На польському пункті пропуску "Дорогуськ" (з українскої сторони – "Ягодин") обмежили рух транспорту. Заборона діятиме щонайменше до грудня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Польща починає ремонт в пункті пропуску. Заплановані:

  • реконструкція дорожнього покриття для вантажних автомобілів у напрямку виїзду з Польщі,
  • покриття пред КП у напрямку в’їзду для вантажних перевезень,
  • будівництво приміщення фітосанітарної служби.

Роботи орієнтовно завершаться в грудні 2021 року.

Як об'їхати?

Перетнути кордон з Польщею можна в інших пунктах пропуску:

  • "Рава-Руська-Гребенне",
  • "Краківець-Корчова",
  • "Шегині-Медика",
  • "Грушів-Будомєж".

"Ягодин" теж відремонтують

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Навесні Кабмін затвердив пріорітетним облаштування пункту пропуску Ягодин на 2021-2023 роки. Хочуть зробити капітальний ремонт території пункту пропуску, збудувати майданчики для здійснення митного контролю та оформлення вантажного автотранспорту, а також облаштувати сканувальну систему стаціонарного типу для огляду легкового автотранспорту.

Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" – найпотужніший на західному кордоні України, що розташований на трасі міжнародного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин. Саме через нього переміщується 45-50 % українських вантажів, що прямують до країн Євросоюзу.

Нині пропускна спроможність "Ягодина" становить 400-500 вантажних транспортних засобів на добу.

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Раніше ми писали:

Протягом найближчих двох років на державному кордоні з Росією і Білоруссю має з'явитися нове загородження. Облаштування кордонів стане пріорітетним для нового глави МВС Дениса Монастирського.

Україна посилила правила перетину кордону. Також змінила умови проходження самоізоляції.

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