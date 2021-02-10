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Польща перепродасть Україні більше мільйона доз вакцини AstraZeneca

10 лютого, 17:19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Єврокомісії уточнили, що це буде угода без накрутки вартості вакцини

Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZenecaна неприбутковій основі. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Єврокомісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca Україні. Закупівельна угода ЄС дозволяє перепродати ці вакцини на неприбутковій основі. ЄС допомагає обговорювати контрактні та транспортні умови поставок вакцини з Польщі в Україну", – сказав він.

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Домбровскіс зазначив, що ЄС з нетерпінням очікує початку вакцинації в Україні, але висловив побоювання через російську дезінформацію щодо вакцинації в Україні.

"Ми готові допомагати боротися проти цієї дезінформації і скептичного ставлення (українців) до вакцинації", – додав віцепрезидент Єврокомісії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи ситуацію із забороною в низці європейських країн вводити літнім людям цю вакцину, розповів про вакцинацію препаратом AstraZeneca в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Польща вакцина Домбровскіс AstraZeneca

Джерело: Сьогодні

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