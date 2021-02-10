Польща перепродасть Україні більше мільйона доз вакцини AstraZeneca

Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZenecaна неприбутковій основі. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"Єврокомісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca Україні. Закупівельна угода ЄС дозволяє перепродати ці вакцини на неприбутковій основі. ЄС допомагає обговорювати контрактні та транспортні умови поставок вакцини з Польщі в Україну", – сказав він.
Домбровскіс зазначив, що ЄС з нетерпінням очікує початку вакцинації в Україні, але висловив побоювання через російську дезінформацію щодо вакцинації в Україні.
"Ми готові допомагати боротися проти цієї дезінформації і скептичного ставлення (українців) до вакцинації", – додав віцепрезидент Єврокомісії.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи ситуацію із забороною в низці європейських країн вводити літнім людям цю вакцину, розповів про вакцинацію препаратом AstraZeneca в Україні.
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