Польський Сейм ухвалив законопроєкт про допомогу біженцям з України

Українці мають змогу знаходитися на території країни за спеціальними умовами

Законопроєкт підтримали 439 депутатів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Польський сейм розглянув урядовий законопроєкт про допомогу громадянам України у зв'язку з вторгненням Росії на територію країни. Спеціальний закон регулює, зокрема, питання щодо законності перебування українських біженців у Польщі, а також грошових виплат їх одержувачам.

Про це пише Onet.

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"За" проголосувало 439 депутатів, 20 були "проти", троє з них "утрималися". Майже вся Конфедерація (крім Конрада Берковича та Гжегожа Брауна, які були відсутні), Мацей Гдула, Павло Залевський з Польщі та Станіслав Тишка проголосували проти законопроєкту.

Невдовзі після голосування Мацей Гдула пояснив своє рішення у соцмережах, зазначивши, що закон не надає допомогу біженцям, які не мають громадянства України, а в деяких випадках запроваджує так звана канцелярська безкарність.

Новий закон має регулювати законність перебування українців. Після підтвердження особи біженці зможуть отримати номер PESEL, а їхнє перебування в нашій країні вважатиметься легальним протягом 18 місяців.

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Положеннями закону передбачено, що:

Громадяни України зможуть перебувати в Польщі на законних умовах протягом 18 місяців. Термін може бути продовжений ще на 18 місяців.

Поляки, які приймають сім’ї з України, отримуватимуть підтримку — 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.

Уряд також створить "резерв спеціального призначення" для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо прийому біженців з України

Зміни в законі дозволять українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров’я, і дозволять віддавати дітей до польських шкіл.

Доступ до роботи в Польщі також юридично означає доступ до сімейних пільг.

Евакуація з України

З кінця лютого понад два мільйони людей залишили Україну . Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші попрямували до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн.

. Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші попрямували до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн. Для Сум 8 березня запрацював гуманітарний коридор . Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей вивозитимуть до Полтави через Лохвицю та Лубни, маршрут узгоджений українською та російською сторонами.

. Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей вивозитимуть до Полтави через Лохвицю та Лубни, маршрут узгоджений українською та російською сторонами. Під час війни домашні вихованці стають додатковим випробуванням для своїх господарів, оскільки їхня евакуація потребує документів та додаткових зусиль. "Сьогодні" розповідав чи евакуюють тварин на поїздах і як вивезти їх за кордон .

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