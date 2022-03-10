Польський Сейм ухвалив законопроєкт про допомогу біженцям з України

Польський сейм розглянув урядовий законопроєкт про допомогу громадянам України у зв'язку з вторгненням Росії на територію країни. Спеціальний закон регулює, зокрема, питання щодо законності перебування українських біженців у Польщі, а також грошових виплат їх одержувачам.
Про це пише Onet.
Деталі
"За" проголосувало 439 депутатів, 20 були "проти", троє з них "утрималися". Майже вся Конфедерація (крім Конрада Берковича та Гжегожа Брауна, які були відсутні), Мацей Гдула, Павло Залевський з Польщі та Станіслав Тишка проголосували проти законопроєкту.
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Невдовзі після голосування Мацей Гдула пояснив своє рішення у соцмережах, зазначивши, що закон не надає допомогу біженцям, які не мають громадянства України, а в деяких випадках запроваджує так звана канцелярська безкарність.
Новий закон має регулювати законність перебування українців. Після підтвердження особи біженці зможуть отримати номер PESEL, а їхнє перебування в нашій країні вважатиметься легальним протягом 18 місяців.
Положеннями закону передбачено, що:
- Громадяни України зможуть перебувати в Польщі на законних умовах протягом 18 місяців. Термін може бути продовжений ще на 18 місяців.
- Поляки, які приймають сім’ї з України, отримуватимуть підтримку — 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.
- Уряд також створить "резерв спеціального призначення" для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо прийому біженців з України
- Зміни в законі дозволять українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров’я, і дозволять віддавати дітей до польських шкіл.
- Доступ до роботи в Польщі також юридично означає доступ до сімейних пільг.
Евакуація з України
- З кінця лютого понад два мільйони людей залишили Україну. Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші попрямували до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн.
- Для Сум 8 березня запрацював гуманітарний коридор. Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей вивозитимуть до Полтави через Лохвицю та Лубни, маршрут узгоджений українською та російською сторонами.
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