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Польський Сейм ухвалив законопроєкт про допомогу біженцям з України

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 березня, 02:59
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Українці мають змогу знаходитися на території країни за спеціальними умовами
Законопроєкт підтримали 439 депутатів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Законопроєкт підтримали 439 депутатів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Польський сейм розглянув урядовий законопроєкт про допомогу громадянам України у зв'язку з вторгненням Росії на територію країни. Спеціальний закон регулює, зокрема, питання щодо законності перебування українських біженців у Польщі, а також грошових виплат їх одержувачам.

Про це пише Onet.

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Деталі

"За" проголосувало 439 депутатів, 20 були "проти", троє з них "утрималися". Майже вся Конфедерація (крім Конрада Берковича та Гжегожа Брауна, які були відсутні), Мацей Гдула, Павло Залевський з Польщі та Станіслав Тишка проголосували проти законопроєкту.

Невдовзі після голосування Мацей Гдула пояснив своє рішення у соцмережах, зазначивши, що закон не надає допомогу біженцям, які не мають громадянства України, а в деяких випадках запроваджує так звана канцелярська безкарність.

Новий закон має регулювати законність перебування українців. Після підтвердження особи біженці зможуть отримати номер PESEL, а їхнє перебування в нашій країні вважатиметься легальним протягом 18 місяців.

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Положеннями закону передбачено, що:

  • Громадяни України зможуть перебувати в Польщі на законних умовах протягом 18 місяців. Термін може бути продовжений ще на 18 місяців.
  • Поляки, які приймають сім’ї з України, отримуватимуть підтримку — 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.
  • Уряд також створить "резерв спеціального призначення" для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо прийому біженців з України
  • Зміни в законі дозволять українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров’я, і дозволять віддавати дітей до польських шкіл.
  • Доступ до роботи в Польщі також юридично означає доступ до сімейних пільг.

Евакуація з України

  • З кінця лютого понад два мільйони людей залишили Україну. Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші попрямували до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн.
  • Для Сум 8 березня запрацював гуманітарний коридор. Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей вивозитимуть до Полтави через Лохвицю та Лубни, маршрут узгоджений українською та російською сторонами.
  • Під час війни домашні вихованці стають додатковим випробуванням для своїх господарів, оскільки їхня евакуація потребує документів та додаткових зусиль. "Сьогодні" розповідав чи евакуюють тварин на поїздах і як вивезти їх за кордон.
  • "Сьогодні" також писав, якими рейсами "Укрзалізниця" евакуює українців за кордон, та розповідав, в яких країнах ЄС можна подорожувати залізницею безкоштовно.

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