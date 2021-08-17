Отримує багато погроз. Мендель прийшла на презентацію з охороною (фото)

Колишня прессекретарка президента сьогодні провела презентацію своєї книги "Кожен з нас президент"

Юлія Мендель на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні"

Екс-спікер Зеленського Юлія Мендель побоюється за своє життя. На сьогоднішню презентацію книги власного авторства "Кожен з нас президент" Юлія прийшла з охороною, передає кореспондент "Сьогодні".

"Іноді боюся", – сказала Мендель і зазначила, що отримує багато погроз.

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При цьому колишня прессекретарка Зеленського не виключає, що за першою книгою не забариться і друга – також присвячена політичному життю країни.

"Політика ж не закінчується", – сказала нам Мендель.

Юлія Мендель з охороною на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні"

Юлія зазначає, що багато з відомих їй фактів в книгу не увійде, мовляв, це було б недозволено з точки зору нацбезпеки.

На питання, чи збирається вона йти в політику, Мендель, посміхаючись, відповіла: "Я хороший піарник" .

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Презентація відбулась в одному зі столичних торгових центрів, на зустріч прийшло близько трьох десятків людей. Після більше години спілкування новоспечена письменниця підписала книги.

Юлія Мендель на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні Юлія Мендель на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні Юлія Мендель на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні Юлія Мендель на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні Юлія Мендель на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні Юлія Мендель на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні 1 /6

Про що книга Мендель

Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент". Колишня прессекретарка викладала фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

Крім того, журналістка порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку Мендель, Зеленський краще "брудних наметів, розбитого Майдану, негігієнічних і холодних ночей".