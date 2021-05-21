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Отримував оплату в Bitcoin. СБУ викрила хакера, який працював на Росію

21 травня, 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Працівники спецслужби розкрили групу хакерів, які викрадали інформацію у користувачів соцмереж

/ Фото: СБУ

Служба безпеки України, яка раніше заблокувала масштабну кібератаку на урядові ресурси, викрила групу хакерів, воровашіх інформацію користувачів через додатки для Instagram і інших популярних ресурсів. Один з підозрюваних розробляв віруси на замовлення російського клієнта. Оплату хакер отримував в Bitcoin

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Один із хакерів працював на російського замовника, який надав доступ до захищеного сервера у РФ. Сервер використовувався як інфраструктура для розробки вірусів і обміну технічними завданнями та готовими замовленнями. За попередніми даними, шкідливе ПО викрадало логіни і паролі, які давали доступ до фінансової інформації. Замовлення російська сторона оплачувала біткоїнами", – повідомили в СБУ.

СБУ провела обшуки у зловмисників. Фото: СБУ

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За даними попереднього розслідування, фігуранти розміщували посилання для завантаження заражених програм в описах під різними відео і в співтовариствах соцмереж.

"Віруси було "вмонтовано" у популярні програми, зокрема, для розкрутки сторінок в Instagram та додатки для смартфонів. Вірусний програмний код відкривав зловмисникам доступ до інформації, що зберігається на комп’ютерах та мобільних пристроях, у тому числі логінів і паролів", – йдеться в повідомленні.

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Зловмисники створили та адміністрували спеціалізований форум, Telegram канал і бот. Цими ресурсами користувалися представники хакерського середовища для покупки і продажу персональних даних.

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СБУ провела обшуки у зловмисників. Фото: СБУ

"Під час обшуків за місцями реєстрації та проживання хакерів правоохоронці вилучили комп’ютери і мобільні термінали, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності", – додали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ накрила хакерів під Києвом, які на замовлення зламували акаунти чиновників.

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