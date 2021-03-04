Користі більше, аніж шкоди: Комаровський пояснив, чому потрібна вакцинація від COVID-19

Відомий український лікар і популярний телеведучий Євген Комаровський, який заявляв, що вакцини від COVID-19 допоможуть в лікуванні онкології, обов'язково буде вакцинуватися від коронавірусу SARS-CoV-2.

Реклама

Про це повідомляє видання "Гордон".

"Чи буду я вакцинуватися? Однозначно. Звісно", – сказав Комаровський, проте погодився з думкою, що вакцини від коронавірусу були виготовлені в найкоротші строки і не до кінця поки вивчені.

"Є одне найголовніше питання: вона (вакцина) викликає утворення антитіл чи не викликає? Це найголовніше питання" , – каже Комаровський.

На запитання, чи може нашкодити ця вакцина, лікар зауважив: "Чи може вакцина нашкодити більше, аніж коронавірус? Це вкрай малоймовірно. ... Жоден лікар навіть не може намалювати цей механізм".

Реклама

Читайте також: Доктор Комаровський пояснив, чому маски мусять носити хворі на COVID і здорові

За словами медика, він хотів би вакцинуватися препаратом від Pfizer/BioNTech, Moderna або Johnson&Johnson. А робити щеплення вакциною Covishield не буде, оскільки перехворів на COVID-19 наприкінці листопада 2020 року і має імунітет на шість місяців.

В тренді Ще раз про передсмертну записку генерала Кравченка

Комаровський розкритикував українську владу, що вона не надала громадянам повної інформації про вакцину Covishield.

"Ми слово Covishield всі дізналися два тижні тому. Це жах! З людьми треба розмовляти, перш за все з лікарями. Мені не подобається, коли починають розповідати: "Ну, вже Індія..." Ну і що, що Індія? Це не проблема. Проблема одна: дайте матеріали по ефективності і безпеці. Якщо ВООЗ це сертифікувала, такі матеріали повинні існувати", – зазначив лікар.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Британії заявили: вакцини Covishield і AstraZeneca ідентичні.

Реклама

Нагадаємо, лікар Комаровський розповів, коли чекати спаду епідемії коронавируса в Україні.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама