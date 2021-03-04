Користі більше, аніж шкоди: Комаровський пояснив, чому потрібна вакцинація від COVID-19

Відомий український лікар і популярний телеведучий Євген Комаровський, який заявляв, що вакцини від COVID-19 допоможуть в лікуванні онкології, обов'язково буде вакцинуватися від коронавірусу SARS-CoV-2.
Про це повідомляє видання "Гордон".
"Чи буду я вакцинуватися? Однозначно. Звісно", – сказав Комаровський, проте погодився з думкою, що вакцини від коронавірусу були виготовлені в найкоротші строки і не до кінця поки вивчені.
"Є одне найголовніше питання: вона (вакцина) викликає утворення антитіл чи не викликає? Це найголовніше питання" , – каже Комаровський.
На запитання, чи може нашкодити ця вакцина, лікар зауважив: "Чи може вакцина нашкодити більше, аніж коронавірус? Це вкрай малоймовірно. ... Жоден лікар навіть не може намалювати цей механізм".
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За словами медика, він хотів би вакцинуватися препаратом від Pfizer/BioNTech, Moderna або Johnson&Johnson. А робити щеплення вакциною Covishield не буде, оскільки перехворів на COVID-19 наприкінці листопада 2020 року і має імунітет на шість місяців.
Комаровський розкритикував українську владу, що вона не надала громадянам повної інформації про вакцину Covishield.
"Ми слово Covishield всі дізналися два тижні тому. Це жах! З людьми треба розмовляти, перш за все з лікарями. Мені не подобається, коли починають розповідати: "Ну, вже Індія..." Ну і що, що Індія? Це не проблема. Проблема одна: дайте матеріали по ефективності і безпеці. Якщо ВООЗ це сертифікувала, такі матеріали повинні існувати", – зазначив лікар.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Британії заявили: вакцини Covishield і AstraZeneca ідентичні.
Нагадаємо, лікар Комаровський розповів, коли чекати спаду епідемії коронавируса в Україні.
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