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СЬОГОДНІ Новини України

Чи допоможуть вітаміни і цинк при COVID-19? Відповідь лікаря

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 жовтня, 09:09
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Вітаміни С, Д і мікроелемент цинк часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом. Лікар розповів, чи є від цих таблеток користь
Вітаміни не допоможуть при коронавірусі
Вітаміни не допоможуть при коронавірусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Частина вітамінів, які часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом, не впливають на те, як людина буде хворіти COVID-19.

Про це написав в своєму Telegram-каналі головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

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За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на хід ковіда, як і народна медицина або гомеопатія.

Від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто є сильна нудота.

"Не залишайтесь у кам‘яному віці! Насправді вітамін С, вітамін Д та цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія чи народна медицина... тому, коли у вас підтвердять ковід, згадайте, що ми зараз у 2021 році!" – додав лікар.

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації у шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:

  • "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

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  • ризик госпіталізації вище;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

  • "Дельта"-варіант може бути на 30-100% більше переданим, ніж варіант "Альфа".

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