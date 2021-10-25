Чи допоможуть вітаміни і цинк при COVID-19? Відповідь лікаря

Частина вітамінів, які часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом, не впливають на те, як людина буде хворіти COVID-19.
Про це написав в своєму Telegram-каналі головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на хід ковіда, як і народна медицина або гомеопатія.
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Від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто є сильна нудота.
"Не залишайтесь у кам‘яному віці! Насправді вітамін С, вітамін Д та цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія чи народна медицина... тому, коли у вас підтвердять ковід, згадайте, що ми зараз у 2021 році!" – додав лікар.
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації у шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);
ризик госпіталізації вище;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
"Дельта"-варіант може бути на 30-100% більше переданим, ніж варіант "Альфа".
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