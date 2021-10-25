Чи допоможуть вітаміни і цинк при COVID-19? Відповідь лікаря

Вітаміни С, Д і мікроелемент цинк часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом. Лікар розповів, чи є від цих таблеток користь

Вітаміни не допоможуть при коронавірусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Частина вітамінів, які часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом, не впливають на те, як людина буде хворіти COVID-19.

Про це написав в своєму Telegram-каналі головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

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За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на хід ковіда, як і народна медицина або гомеопатія.

Від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто є сильна нудота.

"Не залишайтесь у кам‘яному віці! Насправді вітамін С, вітамін Д та цинк так впливає на перебіг ковіду, як гомеопатія чи народна медицина... тому, коли у вас підтвердять ковід, згадайте, що ми зараз у 2021 році!" – додав лікар.

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