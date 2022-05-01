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Допоможуть покарати росіян! Чому історії українців під час війни настільки важливі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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1 травня, 12:04
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Історії українців, яких торкнулася війна, мають бути розказані всьому світові
Журналіст Олексій Суханов збирає історії українців, які постраждали від російського вторгнення в Україну
Журналіст Олексій Суханов збирає історії українців, які постраждали від російського вторгнення в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Історії українців мають бути розказані, щоб стати свідченнями у судах над росіянами. У цьому переконаний журналіст і телеведучий Олексій Суханов, який допомагає збирати розповіді наших громадян, яких торкнулася війна.

Нещодавно він був у Іванкові та познайомився з героєм України, учасником АТО, прикутим до ліжка.

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Він просто дивився у вікно, як рашисти входять до його села і нічого не можуть зробити. Вони з матір'ю вигадали план: якщо односельці їх здадуть — то діти втечуть городами. А він і мати залишаться сподіватися на Божу волю... Але жодна людина їх не здала, — емоційно каже Олексій Суханов.

На думку Олексія Суханова, є як мінімум дві причини, через які люди повинні розповідати про себе та про війну. Перша — світ не повинен про це забути чи звикнути до війни.

Трагедія кожного українця обов'язково має бути почута. Всі ці історії є важливими свідченнями для майбутніх судів над рашистами. Я мрію про той день, коли кремлівський бункерний щур з усіма своїми скабеєвими, соловйовими, кіркоровими, басковими та іншим лушпинням сидітиме на лаві підсудних — пояснює Олексій.

А друга причина — психологічна. Олексій Суханов запевняє: щоб пережити біль, людина має розповідати про неї, писати на папері, але головне – не мовчати, не тримати її у собі.

Нагадаємо, що Олексій Суханов став амбасадором Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, і дбайливо збирає історії українців, які постраждали від російського вторгнення в Україну.

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"Голоси Мирних" — це унікальний онлайн-музей, який збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни. Свої історії Музею довірили вже тисячі людей.

Свою історію можна розповісти на порталі "Голоси Мирних" або звернувшись на безкоштовну гарячу лінію: 0 (800) 509001.

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