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СЬОГОДНІ Новини України

Допомога в 15 млн. Шмигаль розповів про виплати для сімей загиблих військових

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 березня, 00:14
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Також всім військовим ЗСУ виплачуватимуть додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тис. грн щомісяця
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про грошові виплати для сімей військових
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про грошові виплати для сімей військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд України виплатить 15 млн гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військових ЗСУ, які брали участь у війні Росії проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні.

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П'ятий день війни

"Йде п'ятий день нашої визвольної війни проти російських загарбників. Весь український народ приєднався до боротьби. І поки що наші війська мужньо захищають українські землі від навали окупантів, мирні українці, українська держава почали працювати в режимі "все для фронту – все для перемоги"", – сказав Шмигаль.

За його словами, приватний бізнес безкоштовно надає паливо, медикаменти, продукти, техніку для потреб армії. Хоробрість і мужність наших військових надихає кожного українця робити свій посильний внесок у перемогу.

Додаткова винагорода для військових

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського уряд прийняв рішення, що під час дії військового стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця.

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Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів щодо національної безпеки та оборони – розмір додаткової грошової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісяця.

Допомога сім'ям загиблих

Сім'ям загиблих військових ЗСУ буде виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн гривень.

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