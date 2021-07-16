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Помічника нардепа затримали на хабарі: кого і навіщо він намагався підкупити

16 липня 2021 15:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Представник народного обранця хотів допомогти вирішити одне питання ветеранам війни на Донбасі

Помічника депутата спіймали на гарячому. Колаж "Сьогодні"

Помічника депутата спіймали на гарячому. Колаж "Сьогодні"

Помічника народного депутата спіймали на хабарі. За майже шість тисяч доларів він обіцяв вирішити питання про виділення земельної ділянки учасникам Операції об'єднаних сил. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

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Хабарем планували підкупити посадових осіб з Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міськради. Зараз слідчі готують затриманому повідомлення про підозру.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на новий рік помічникам депутатів планували "під ялинку" дати 13-ту зарплату. Виявляється, за минулий рік парламент заощадив більше 100 мільйонів гривень і 27 мільйонів вирішив віддати помічникам депутатів. Ми підрахували, яку надбавку могли б отримати, скажімо, лікарі-фахівці.

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А сьогодні суд виніс вирок колишньому народному депутату Олександру Пресману за махінацію з житлом. Він незаконно отримав від держави майже мільйон гривень.

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