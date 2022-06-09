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СЬОГОДНІ Новини України

Чи знадобиться парасолька? Погода знову здивувала синоптиків

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Олексій Логінов Олексій Логінов
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9 червня, 07:45
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Жителям усіх областей варто приготуватись до змін температури
Температура і справді буде літньою/Фото: колаж: "Сьогодні"
Температура і справді буде літньою/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 9 червня, підготовлений Укргідрометцентром, порадує жителів більшості областей. Сьогодні температура повітря буде високою, подекуди очікуються опади. Цього дня парасолька декому точно знадобиться, а комусь — головний убір та пляшка з водою, щоб врятуватися від сонця.

Якою буде погода в Україні та Києві 9 червня

Сьогодні в нашій країні стовпчики термометрів коливатимуться від 23 до 30 градусів тепла. У Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму прогнозують опади у вигляді дощу. На решті території погода буде ясною. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 26 до 29 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +27...+29 градусів.

У північних регіонах – 26-30 градусів тепла. На півдні очікується 23-30 градусів вище нуля.

У Києві прогнозують ясну погоду, без опадів, 27-29 градусів тепла, а у Сімферополі йтиме дощ – +23…+25 градусів.

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Зазначимо, що порівняно зі вчорашнім днем, температура в Україні підвищиться.

На жаль, деяким людям у спеку дуже важко. Тому варто дотримуватися певних порад. Наприклад, вдома чи в офісі використовуйте зволожувачі повітря, підійде і звичайний пульверизатор. Спеку полегшать кімнатні рослини з великим листям, наприклад, фікуси. При обприскуванні водою вони довго залишаються вологими і охолоджують повітря. Наклейте на вікна плівку з фольги, вона краще захищає кімнату від сонячних променів, ніж штори. Не відчиняйте вікна опівдні. Якщо немає кондиціонера, використовуйте вентилятор. Поставте під потік повітря пляшки із замороженою водою і періодично міняйте їх. Замініть лампи розжарювання на світлодіодні — вони виділяють значно менше тепла. Щодня проводьте вологе прибирання. Менше готуйте на плиті і в духовці.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми давали прогноз магнітних бур на червень.

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