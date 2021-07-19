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Понапивалися і пішли шукати пригод: як співробітники СБУ напали на прикордонників

19 липня 2021 18:13

Ігор Сєров , Сергій Мартинець

Співробітники спецслужби потужно відзначили нове звання і пішли в загул – по дорозі їм попалися прикордонники і почалося...

Співробітники СБУ "наїхали" на прикордонників. Колаж "Сьогодні"

Співробітники СБУ "наїхали" на прикордонників. Колаж "Сьогодні"

Співробітники СБУ, які напали на прикордонників поблизу російського кордону, були п'яними, оскільки відзначали підвищення по службі. Про це "Сьогодні" повідомило високопоставлене джерело у спецслужбі.

"За нашою інформацією співробітники СБУ "обмивали" здобуття звання. Двоє з них напилися так, що заснули, а троє, будучи п'яними, попрямували шукати пригод", – розповіли нам.

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Після того, як "специ" вирушили на пошуки пригод, по дорозі їм "попався" наряд прикордонників.

"Двоє з трьох роззброїли наряд і побили прикордонників. До речі, два магазини від автоматів поки що так і не знайдені станом на 19 липня. Прикордонників били двоє з трьох, третій зараз активно здає колег слідству. Він начебто не бив, але й нікому з правоохоронних органів не повідомив в момент побиття про те, що відбувається. Всі нападники були у цивільному. Двом, які спали, кримінальна відповідальність не загрожує – вони все проспали", – сказав він.

За інформацією нашого джерела, співробітники СБУ п'яними сіли за кермо.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ДБР разом з СБУ вже затримали нападників і навіть знайшли зброю, яка було відібрана у прикордонників.

Читайте детальніше у нашому матеріалі, як співробітники СБУ побили прикордонників на кордоні з РФ і що говорили у Держприкордонслужбі та Службі безпеки.

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