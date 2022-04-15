Популярніший за Червоний Хрест – який благодійний фонд найвідоміший серед українців

Соціологи визначили найбільш впізнаваний благодійний фонд України

Українці назвали найпопулярніший благодійний фонд / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Агенція Info Sapiens здійснила соціологічне дослідження серед українців та визначила, який благодійний фонд найбільше знають громадяни.

Як показали результати опитування, абсолютна більшість (94,3%) людей назвала Фонд Ріната Ахметова.

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На другому місці опинився Міжнародний комітет Червоного Хреста, про який згадало 70% опитаних. Серед лідерів також Фонд Віктора Пінчука, який назвали 45,3% українців.

Результати соцопитування / Фото: скріншот

Рейтинг благодійників в Україні також очолив Фонд Ріната Ахметова. Майже половина громадян вважають його наймасштабнішою благодійною організацією в країні. Окрім цього, більшість (76,5%) жителів позитивно оцінюють його діяльність.

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Українці відзначили, що Фонд допомагає людям в різних сферах – це:

допомога дітям;

підтримка жителів Донбасу;

допомога соціально незахищеним громадянам;

розвиток охорони здоров’я.

Під час дослідження соціологи опитали 3208 повнолітніх респондентів. Опитування відбулося в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і АР Крим, впродовж листопада – грудня 2021 року.

Підтримка в умовах війни

Станом на 15 квітня, Фонд Ріната Ахметова передав до Києва для місцевих жителів і переселенців понад 30 тис. продуктових наборів. Частину скерували в область, до звільнених від окупантів міст.

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Від початку війни благодійна організація збирає й доставляє гуманітарну допомогу до кризових регіонів. Нещодавно чергову партію підтримки отримав Покровськ – це 4000 продуктових наборів для жителів міста та району.

Українські компанії та фонди активно допомагають тим, хто потребує підтримки під час воєнного стану. До прикладу, в Харківську обласну лікарню передали 30 тис. одиниць медикаментів. Набори складалися з:

антисептиків;

антибіотиків;

засобів для обробки ран;

знеболювального;

інших ліків.

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