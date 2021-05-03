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Після зустрічі з Дудем популярний український влогер назвав його "ссиклом ...баним"

3 травня, 18:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Івангай жорстко висловився про російського журналіста, який записав з ним інтерв'ю в Ріо-де-Жанейро

Інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя з українським відеоблогером Іваном Рудським, більш відомим під псевдонімом Івангай, через яке в РФ почали розслідування, викликало ще один скандал – цього разу через вирізані неприємні для Росії висловлювання українця.

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Про це Рудський повідомив у себе в Twitter.

"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся – жертва Голодомору. Дідусь – жертва репресій НКВД. А тепер Україна має війну з Росією", – написав блогер у себе в Twitter.

На додачу до цього, в коментарях Рудська досить грубо пояснив такий вчинок знімальної групи.

"Ссикло ... баное", – написав Івангай.

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Крім цього, він написав в своєму Twitter, що "РФ віджала у України їх території, ціною тисячі життів", але він вважає, що "народ Росії безсилий проти цього".

Іван Рудський народився в селі Ганнівка в Дніпропетровській області в 1996 році. У 2016 році першим з усіх російськомовних блогерів отримав "Діамантову кнопку YouTube" як володар 10 млн підписників. На сьогодні він перетнув вже позначку в 17 млн передплатників – для України це другий максимальний показник.

Довгий час блогер жив в Росії, але після початку російської агресії зайняв проукраїнську позицію і повернувся в Україну.

Нагадаємо, що торік Юрій Дудь підняв питання масової загибелі морських тварин на Камчатці і закликав владу вирішити проблему.

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