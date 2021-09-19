Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини України

Пора діставати тепліші куртки – синоптики озвучили холодний прогноз на неділю

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
19 вересня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
19 вересня температура на вулиці продовжить знижуватися, на вулиці йтимуть дощі
В Україну прийшла справжня осіння погода. Колаж "Сегодня"
В Україну прийшла справжня осіння погода. Колаж "Сегодня"

У неділю, 19 вересня, в Україні стане ще холодніше, а дощі накриють практично всю країну.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама

Читайте також:

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні сухо буде тільки в Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. В інших регіонах очікується дощ, а на сході країни – ще й з грозами.

Погода в Україні 18 вересня, прогноз Укргідрометцентру

Крім того, на вулиці буде ще холодніше. Прохолодніше всього очікується у західних областях – там температура буде коливатися від 9 до 12 градусів. У центрі і на півночі – 14-17 градусів, а на півдні і сході – 19-24.

Реклама

У Києві в цей день йтиме невеликий дощ, температура 14-16 градусів.

В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видався дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня у країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф у майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

  • Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. При найбільш ймовірному Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
  • Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода істотно зіпсується, а в кінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 вересня 1991. Президія Верховної Ради України постановила, що до прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти