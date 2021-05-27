Порошенко пересуває потяги? П'ятого президента звинуватили в привілеї при посадці

Посадка на потяг, яку спочатку оголосили з другої колії, була перенесена на першу, а через деякий час до вагону зайшов Порошенко

Українка звинуватила п'ятого президента Петра Порошенка в тому, що поїзд, яким він їхав на Донбас, нібито саме для нього перенесли з другої колії на першу.

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Скрін її закритого поста у Faсebook опублікував Юрій Бірюков.

Свої висновки жінка, яка, за її словами, є переселенкою, зробила з того, що посадка на поїзд, яку спочатку оголосили з другої колії, була перенесена на першу, а через деякий час в її вагон зайшов Петро Порошенко.

"Їдемо в Донецьку область поїздом. На табло написано, що посадка на першій колії. Думаю про себе: "Коли таке було, щоб в цей напрямок на першій колії?! Потім жіночка оголошує, що на другій. Вкрай заплуталася, але стоїть все-таки на першому. Сижу в вагоні, і тут заходить Петро Олексійович", – пише Наталія Уляницька.

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Сам п'ятий президент ніяк не прокоментував ці звинувачення, за нього заступився його колишній радник, посміявшись над цією історією як над абсолютно божевільною.

"До хіт-параду "Що ж у тебе з головою коїться" стрімким домкратом вривається така собі Наталія Уляницька, яка пише пост про пересування потяга заради Порошенка", – зокрема написав він.

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У той же час в Facebook Петра Порошенка раніше були розміщені фото з його поїздки в Донецьку область, мабуть, якраз в тому самому поїзді.

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Водночас в "Укрзалізниці" ЗМІ повідомили, що платформу подачі ранкового поїзда в Донецьку область і справді поміняли, але для пересадки біженців з сектора Гази, які напередодні прилетіли в Україну.

Нагадаємо, п'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко 27 травня не з'явився на допит у СБУу справі Медведчука – Козака, а поїхав до Торецька, де відвідав місцеву лікарню.

Ми також писали, що сплив черговий запис переговорів Медведчука, де він згадує про зв'язки з Порошенком.