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Порошенка облили зеленкою в Києві (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
24 серпня, 17:12
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Інцидент стався сьогодні, 24 серпня. Лідера "Європейської солідарності" облили зеленкою біля метро
Петро Порошенко в зеленці. Фото: колаж "Сьогодні"
Петро Порошенко в зеленці. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу до метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

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Про це повідомляє UKR INFORM.

Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваного. Про чоловіка поки нічого не відомо.

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Кого ще в Україні обливали зеленкою?

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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