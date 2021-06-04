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Порошенко прибув на допит до СБУ у справі Медведчука

4 червня, 12:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Його адвокат Ілля Новіков заявив, що поки що сторона Порошенка не даватиме жодних коментарів

У п'ятницю, 4 червня, народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прибув на допит до Служби безпеки України у справі нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака.

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Про це повідомляє УНІАН.

Адвокат нардепа Ілля Новіков заявив журналістам, що зараз сторона Порошенка не даватиме жодних коментарів.

Відомо, що Порошенко зайшов до будівлю СБУ з вулиці Іринінської.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно сплив черговий запис переговорів Медведчука, в якому він згадує про зв'язки з Порошенком.

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Нагадаємо, 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.

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