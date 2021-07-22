Порошенко привіз на Донбас комплект оптичної розвідки і пригостив військових абрикосами

Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прибув на Донбас і передав перший комплект оптичної розвідки для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Крім того, екс-глава держави пригостив військових абрикосами. Про це повідомляє прес-служба "Євросолідарності" у четвер, 22 липня.

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"72-я бригада імені Чорних Запорожців для мене дуже близька. І я пишаюся, що коли ми вибирали назву 72-й, я підтримав пропозицію бригади, щоб привласнити саме це ім'я. З Авдіївкою, з "Промком" історія 72-ї бригади дуже тісно пов'язана", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що "Авдіївка назавжди закарбувалася в серці кожного українця".

"Я пам'ятаю, як в 2016 році ухвалювалося рішення про початок наступу, вибиванні російських найманців і можливості отримати контроль над дорогою, над Ясинуватської розвилкою. Я пам'ятаю, яку ціну було сплачено в січні 2017 року. Скільки життів було віддано, щоб зупинити просування російських військ, взяти "Промком" під контроль, відкинути ворога. 72-а бригада до цього була безпосереднім чином залучена. Разом з 93-ій, 80-ій, 54-ій, 56-ій, 58-ій. Це – символ слави і символ честі ЗСУ", – підкреслив нардеп.

Порошенко уточнив, що за останні два місяці він вже третій раз відвідує лінію розмежування на Донбасі.

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"До цього дві поїздки були присвячені 10-й ОГШБр, в Торецькому, ів Зайцеві, і в Шумах, і в Нью-Йорку. Ми разом з волонтерами зібрали кошти для установки унікального технологічного пункту далекого спостереження. Ставимо це в найбільш небезпечних ділянках фронту", – зазначив п'ятий президент.

Повідомляється, що кошти на першу партію техніки – 560 тисяч гривень – збирали волонтери, ще половину додав Фонд Порошенка. Вартість повного комплексу відеоспостереження – понад три мільйони гривень. При цьому, в 10 ОГШБр він вже працює і рятує життя військових.

Крім комплекту відеоразведкі, команда Порошенко привезла бійцям на передову також стиглі українські абрикоси. Відзначимо, що в минулі рази він годував бійців полуницею та черешнею.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно сплив черговий запис переговорів Медведчука, в якому він згадує про зв'язки з Порошенко.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією