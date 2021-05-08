Порошенко: Путіну – капут!

Він порівняв Путіна з Гітлером та Сталіном – нищить міжнародне право

П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко звернувся до українців в День пам'яті та примирення та згадав не лише Сталіна та Гітлера, а і російського президента Володимира Путіна.

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Про це він написав у Facebook.

"Гітлер і Сталін – одного поля ягоди. І Путін, так само, як і вони, палій війни, який нищить міжнародне право, а землі сусідів розглядає як "життєвий простір" для своєї імперії", – написав він.

За словами Порошенка, саме тому в Україні ухвалено закон, який юридично урівнює злочинність нацистського та комуністичного режимів.

"Ми, українці, пам’ятаємо про мільйони євреїв, що загинули внаслідок Голокосту. Так само засуджуємо геноцид кримськотатарського народу. Це наш спільний біль, який не вщухає понад вісім десятиліть", – пише Порошенко.

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Він закликав, щоб людська пам’ять про колосальні багатомільйонні жертви Другої світової війни застерегла світ від повторення катастрофи, від нової війни.

"Бажаю всім українцям миру. Путіну — капут! Слава Україні!" – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни та військовими Збройних сил України поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави.