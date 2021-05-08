Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини України

Порошенко: Путіну – капут!

8 травня, 14:34

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він порівняв Путіна з Гітлером та Сталіном – нищить міжнародне право

П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко звернувся до українців в День пам'яті та примирення та згадав не лише Сталіна та Гітлера, а і російського президента Володимира Путіна.

Реклама

Про це він написав у Facebook.

"Гітлер і Сталін – одного поля ягоди. І Путін, так само, як і вони, палій війни, який нищить міжнародне право, а землі сусідів розглядає як "життєвий простір" для своєї імперії", – написав він.

За словами Порошенка, саме тому в Україні ухвалено закон, який юридично урівнює злочинність нацистського та комуністичного режимів.

"Ми, українці, пам’ятаємо про мільйони євреїв, що загинули внаслідок Голокосту. Так само засуджуємо геноцид кримськотатарського народу. Це наш спільний біль, який не вщухає понад вісім десятиліть", – пише Порошенко.

В тренді
Пів країни накриє дощами: в яких областях погода не потішить(карта)
Реклама

Він закликав, щоб людська пам’ять про колосальні багатомільйонні жертви Другої світової війни застерегла світ від повторення катастрофи, від нової війни.

"Бажаю всім українцям миру. Путіну — капут! Слава Україні!" – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни та військовими Збройних сил України поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Карантин в Україні – які регіони ввели обмеження і що там заборонено (оновлено)
Карантин в Україні – які регіони ввели обмеження і що там заборонено (оновлено)Україна
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопля
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопляЕкономіка
До України йдуть похолодання і дощі: коли
До України йдуть похолодання і дощі: коли "посвіжішає"Україна
КПІ спростував наклепи каналу
КПІ спростував наклепи каналу "24" у Верховному СудіУкраїна
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
"Українці дикуни, ганьба" – дочка київської судді потрапила в скандал через БастуУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти