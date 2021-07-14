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Порошенко радісно відреагував на рішення КСУ – переміг російські серіали

14 липня 2021 21:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив політик, з 16 липня мовний закон почне працювати в повному обсязі

Петро Порошенко розповів, що закон про мову атакували два роки

Петро Порошенко розповів, що закон про мову атакували два роки

П'ятий президент України Петро Порошенко і лідер партії "Європейська солідарність" привітав рішення КСУ про визнання конституційним закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Як сказав він у своєму відеозверненні, вже з 16 липня мовний закон працюватиме в повному обсязі.

"Залишилося 24 години, один день до 16 липня, коли цей закон працюватиме в повному обсязі. В тому числі для російських і проросійських серіалів, де, намагаючись вислужитися перед агресором, русифікували Україну", – сказав Порошенко.

Політик нагадав, що закон було ухвалено його командою.

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"Я пишаюся і маю високу честь, тому що під цим законом стоїть мій підпис як президента України – конституційний", – додав Порошенко.

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Раніше колишній прессекретар Зеленського Юлія Мендель опублікувала новий фрагмент своєї книги, в якому описала правління п'ятого президента України Петра Порошенка, зазначивши, що більше у нього немає шансів на президентство.

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