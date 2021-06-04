Порошенко сам ініціював допит в СБУ у справі про держзраду Медведчука

Він попросив свого адвоката Ігора Голованя зателефонувати в Службу безпеки України та призначити дату та час допиту

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після допиту в СБУ у справі нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака заявив, що сам ініціював допит.

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Про це повідомляє "Сегодня".

"Це була моя ініціатива, я попросив пана Ігора, свого адвоката, терміново зателефонувати в СБУ та призначити найближчу дату допита. І за власною ініціативою прийти і відповісти на всі питання. Ви бачите, що ми тут перебували більше 3 годин і для того щоб на всі питання дати абсолютно вичерпні відповіді", – сказав він.

"Наголошу, що мова йде про провадження де підозрюваними є Медведчук та Козак. Вони депутати народні. І це провадження розслідується ДБР", – сказав адвокат Ігор Головань.

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Ще один адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що станом на 4 червня слідству не потрібні ніякі документи від Порошенка. Він окремо запитав про це у слідчих СБУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно сплив черговийзапис переговорів Медведчука, в якому він згадує про зв'язки з Порошенком.

Нагадаємо, 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.