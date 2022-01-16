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Порошенко повертається до України. Що йому приготувала Зе-Команда? Онлайн-репортаж (оновлюється)

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Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
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16 січня, 17:02
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У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України Петро Порошенко прилетить до аеропорту "Київ", де його зустрінуть силовики та прихильники

Доброго вечора, Україна. У понеділок, 17 січня, до України повертається Петро Порошенко . У міжнародному аеропорту "Київ" вживаються екстраординарні заходи безпеки.

Зустрічатиме п'ятого президента України не лише слідчі ДБР, а й його численні прихильники. Усі інформаційні ресурси холдингу Медіа Група Україна "представлять завтра на всіх своїх платформах повний та детальний звіт про приліт Петра Порошенка.

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Стежте за репортажами наших кореспондентів там, де вам буде найзручніше: на порталі " Сьогодні ", у прямому ефірі телеканалу" Україна 24 ", а також на наших ресурсах у соцмережах – Yotube -каналі "Сьогодні" та Facebook .

А зараз ми починаємо онлайн-репортаж про повернення Петра Порошенка та пояснюємо, чому навколо цього виник такий ажіотаж.

16 січня

16.50 Тим часом, важкоатлети української політики не розуміють причин такого жорсткого наїзду на Петра Порошенка. Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Юрій Луценко вже заявили про те, що подальша ескалація ситуації може повернутися до Зеленського бумерангу.

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16.35 Але вистачить ходити навкруги. Ось як пояснили у ДБР свої претензії до Порошенка . Все чітко та офіційно...

" П'ятий президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема серед представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР ".

У вересні-листопаді 2021 року у зазначеному провадженні вже доповідено про підозру ще одному з чинних народних депутатів ( йдеться про Віктора Медведчука – Ред.) та колишньому міністру енергетики ( Володимиру Демчишину – Ред.).

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Отак виглядає підозра для екс-міністра енергетики.

Підозра Демчишину, фото ДБР
Підозра Демчишину, фото ДБР / Фото: Демчишин Подозрение

Вони підозрюються у покупці за держкошти вугілля у ОРДЛО. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти нього підривної діяльності", – заявили у ДБР .

16.25 Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов (займав свою посаду якраз за каденції Петра Порошенка – Ред.) пояснив, що Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.

Проте, як уточнив Турчинов, підозру підписала не генеральний прокурор Ірина Венедиктова, а її заступник прокурор Олексій Симоненко.

"Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни" , – прояснив ситуацію Олександр Турчинов.

16.15 Для початку згадаємо через що розгорівся сир-бор і чому Порошенко покинув Україну . Отже, 17 грудня 2021 року детективи ДБР намагалися вручити Порошенкові повістку для виклику на допит у справі про державну зраду. Проте зробити це не змогли.

/ Фото: ГБР

У ДБР пояснили провал тим, що Порошенко проігнорував спробу вручення підозри біля Верховної Ради та "поїхав у невідомому напрямку".

Як це виглядало можна подивитися прямо зараз...

Трохи пізніше прес-служба партії "Європейська солідарність" офіційно пояснила, що Порошенко поспішав до аеропорту, щоб "почати заздалегідь заплановане дипломатичне турне".

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