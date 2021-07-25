Португалія відкриває в'їзд для українців: дата

Що вимагатимуть на в'їзді в країну – тест або свідоцтво про повну вакцинацію – поки невідомо

Для українців відкривають ще одну країну. Фото: колаж "Сьогодні"

З 26 липня громадянам України буде дозволено в'їзд в Португалію. Це стало можливо відповідно до рекомендацій Ради Європи.

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Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвіза з ЄС. Перед покупкою квитків перевіряйте всі умови в'їзду в країни на нашій інтерактивній карті" , – написав він.

Раніше ми писали, що Німеччина відкриває кордони для всіх українців.

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Нагадаємо, ЄС включив Україну в список країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію європейських країн.

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