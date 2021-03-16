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"Пішов на х*й": Арестович відповів на прохання писати українською мовою

16 березня, 12:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Радник Єрмака може потрапити в мовний скандал через свою фразу у Facebook

Речник української сторони у Тристоронній контактній групі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович поскандалив у Мережі через українську мову. Він простим матом на три букви послав користувача, який в коментарях попросив Арестовича висловлюватися українською.

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Він опублікував у Facebook пост російською мовою про те, що вже два дні тривають засідання в рамках ТКГ.

"Українська делегація в ТКГ – це як переговірник, який утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго. А іноді учасникам переговорів вдається домовитися і без спецназу", – написав речник ТКГ.

У коментарях до посту Віктор Іванов звернувся до Арестовича: "Це ж – українською. Ви ж стверджуєте, що перебуваєте в складі української делегації".

На це Арестович відповів коротко: "Пішов на х*й. Так зрозуміліше?".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Володимир Зеленський розповідав про ставлення до української мови. Він дав зрозуміти, що в Україні може бути лише одна державна мова.

Нагадаємо, раніше в Одесі клієнтка магазину влаштувала скандал через сервіс українською.

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українська мова мати Олексій Арестович

Джерело: Сьогодні

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