"Пішов на переговори з ворогом": на Харківщині затримали мера-колаборанта

Разом із мером затримали трьох його спільників

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області за звинуваченням у державній зраді затримали мера міста Південне Олександра Брюханова.

Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

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Разом із Брюхановим було затримано його заступника, керівника місцевого райвідділу поліції та дільничного інспектора.

Олександр Брюханов, фото – Facebook

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"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна, і дозволяє переговори з ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметра нашій землі", – наголосив голова Харківської ВЦА.

За його словами, військові попереджають, що затриманням вони виявили лояльність, а надалі розстрілюватимуть на місці.

Мер Куп'янська перейшов на службу до окупантів

На Харківщині мер Куп'янська Геннадій Мацегора залишився на службі, коли війська РФ увійшли до міста.

"Чотири дні тому місто залишили всі: СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі. Я зі своїми підлеглими і райвідділ поліції, який до останнього моменту перебував і перебуває поруч", – сказав Мацегора.

Він зазначив, що це особисто його рішення.

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