Після морозу в -20 потеплішає до +8: в Україні різко зміниться погода

Сильні холоди будуть ще два дні, а потім увірветься весняна погода

На Водохреща, 19 січня, ще будуть сильні морози, але вже з середини тижня почне різко теплішати, місцями до 8 градусів тепла. Опадів практично не буде.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

Так, у середу, 20 січня, денні морози до -15 будуть тільки на сході. У центральних, південних областях і на півночі 7 – 9 морозу. На заході температура підвищиться до 2 градусів тепла. А ось ночі ще будуть дуже холодними, 15 – 23 морозу. Сніг піде тільки на заході. У Києві 6 – 8 морозу вдень і 16 – 18 вночі.

У четвер, 21 січня, вже різко потеплішає і ніде не буде опадів: у західних областях вдень 2 – 7 градусів тепла, в більшості центральних областей -1 + 1, на півдні – 2 – 6 тепла. А ось на сході ще холодно, від 6 до 11 морозу. Вночі мороз 15 – 23 градуси буде на сході, а також у Дніпропетровській, Запорізькій і Сумській областях. У Києві від -1 до +1 вдень і 6 – 8 вночі.

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У п'ятницю, 22 січня, плюсова температура вдень буде у всіх областях: 5 – 7 на заході; 3 – 5 тепла – у центрі, на сході та півночі; 6 – 8 градусів – на півдні. Опади у вигляді дощу частково на заході. У Києві 2 – 4 тепла.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у зв'язку з приходом сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

Відео: Сьогодні

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