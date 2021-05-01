Після Великодня Україна може стати першою за смертями від COVID – експерти

Україні ще далеко до виходу з поточної хвилі захворюваності. Хоч показники демонструють спад, є ризики, що вона піде знову вгору після Великодня

Україна може опинитися на першому місці за смертями від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися наприкінці травня.

Чи вщухає коронавірус у світі?

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Порівняно з минулими тижнями захворюваність на COVID-19 в світі погіршилася. На світову статистику сильно впливає ситуація в Азії. Особливо те, що відбувається в Індії і Туреччині.

В Індії настільки величезний спалах, що на нього припадає 41% всіх випадків захворювання в світі, зазначає керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко .

Цей спалах може бути пов'язаний з індійським варіантом вірусу. Наскільки новий штам смертельніший і небезпечніший – все ще досліджується.

У Європі захворюваність поки спадає. При цьому ситуація в Україні все ще залишається найгіршою, ніж в інших країнах Європи.

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Що відбувається із захворюваністю в Україні?

Україна з Францією, Німеччиною, Польщею, Румунією в п'ятірці країн з найгіршою ситуацією щодо захворюваності. Ми – на другому місці в Європі за смертністю.

Україна може вийти на перше місце через два тижні. Це відбудеться тому, що захворюваність в Польщі знижується швидше, ніж в Україні. У Румунії, яка на третьому місці, захворюваність теж знижується швидше.

"Смертність в Україні падає дуже повільно. Фактично ми на плато", – додає Ганиченко.

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Хоча захворюваність знижується – це ще не вихід з поточної хвилі. Ми не на тому рівні, з якого почався сплеск, зазначає аналітик. Тому рано говорити, що Україна перемогла чергову хвилю.

Поки позитивним знаком є зниження репродуктивного числа, зазначають в НАН. Воно знизилося до 0,85. Однак в Кіровоградській і Луганській областях репродуктивне число зараз більше 1. Це означає, що 100 хворих заражають 85 здорових. У пікові періоди показник досягав 1,7.

На ситуацію впливатимуть нові варіанти вірусу. Якщо вони більше поширюватимуться, то можна очікувати зростання захворюваності. Другий фактор – травневі свята. Масові заходи збільшують передачу вірусу.

"Ми очікуємо, що захворюваність продовжить падати і після великодніх свят, але, можливо, повільніше", – говорить Ганиченко.

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В Україні залишається високий рівень зайнятості ліжок в лікарнях – понад 50%. Зайнятість місць в реанімаціях перевищує 60%, а в окремих регіонах вище. Наприклад, в Харківській області – понад 80%.

Як на захворюваність вплине Великдень?

Можна порівняти, що було в Європі під час католицької Пасхи.

На Великдень вводила обмеження Італія на три дні. Бельгія посилила карантинні заходи перед Великоднем і продовжила їх ще на три тижні.

Фото: hromadske.ua

Масового введення обмежень в Європі не було, тому що країни вже були у відносно жорстких обмеженнях. В Україні інша ситуація, оскільки країна відзначатиме Великдень, коли захворюваність спадає.

"Додаткових обмежень не потрібно, виходячи з того, що захворюваність падає третій тиждень. Але регіони, які нещодавно вийшли з "червоного рівня", все ще близькі до "червоного рівня". Будь-які масові зібрання можуть повернути регіон до "червоної зони" – протягом двох-трьох тижнів", – вважає Юрій Ганиченко.

Як на захворюваність вплине Великдень – залежить від того, наскільки українці будуть обережними, говорить Тетяна Чумаченко, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету.

Які регіони вийдуть з "червоних зон" після Пасхи?

Більшість регіонів, які перебувають у "червоних зонах", можуть вийти з обмежень.

Житомирська область вже довгий час стабілізується і протягом тижня може вийти з "червоної зони".

Запорізька, Київська і Полтавська області не вийшли з "червоної зони" тільки через те, що вони мають високий коефіцієнт виявлення – понад 20%. Коли число тестувань буде збільшено, тоді регіони зможуть вийти з посилених обмежень.

Чернігівська область може вийти з "червоної зони" найближчими днями. Рівень госпіталізацій незначно перевищує порогові значення і продовжує спадати.

/ Фото: Getty Images

Хмельницька область ще далеко від виходу з "червоного рівня" через високий рівень госпіталізацій. Так само Сумська область.

Харківська область за показниками теж може вийти з "червоної зони". Але там ситуація ще стабільно критична. В області звільняються непрофільні лікарні: дитячі, пологові будинки, травматологічні. А інфекційні лікарні – все критично зайняті. Тому Харківську область не можна виводити з "червоної зони", тому що там показники поліпшуються за рахунок непрофільних лікарень.

У підсумку, наступного тижня залишаться три області в "червоних зонах": Хмельницька, Харківська та Сумська області, інші повинні вийти з обмежень.

Раніше "Сьогодні" писали, що занадто раннє пом'якшення карантинних обмеженьв світі може призвести до збільшення кількості хворих на COVID-19 і появи нових штамів інфекції. До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я останнім часом фіксують прискорення темпів поширення коронавірусу, однак вихід з цієї ситуації є.

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