Після Великодня Україна може стати першою за смертями від COVID – експерти

Україна може опинитися на першому місці за смертями від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися наприкінці травня.
Чи вщухає коронавірус у світі?
Порівняно з минулими тижнями захворюваність на COVID-19 в світі погіршилася. На світову статистику сильно впливає ситуація в Азії. Особливо те, що відбувається в Індії і Туреччині.
В Індії настільки величезний спалах, що на нього припадає 41% всіх випадків захворювання в світі, зазначає керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко .
Цей спалах може бути пов'язаний з індійським варіантом вірусу. Наскільки новий штам смертельніший і небезпечніший – все ще досліджується.
У Європі захворюваність поки спадає. При цьому ситуація в Україні все ще залишається найгіршою, ніж в інших країнах Європи.
Щоденні підтверджені випадки COVID-19 на мільйон осіб в Україні, США, світі, Європі та Азії
Що відбувається із захворюваністю в Україні?
Україна з Францією, Німеччиною, Польщею, Румунією в п'ятірці країн з найгіршою ситуацією щодо захворюваності. Ми – на другому місці в Європі за смертністю.
Україна може вийти на перше місце через два тижні. Це відбудеться тому, що захворюваність в Польщі знижується швидше, ніж в Україні. У Румунії, яка на третьому місці, захворюваність теж знижується швидше.
"Смертність в Україні падає дуже повільно. Фактично ми на плато", – додає Ганиченко.
Хоча захворюваність знижується – це ще не вихід з поточної хвилі. Ми не на тому рівні, з якого почався сплеск, зазначає аналітик. Тому рано говорити, що Україна перемогла чергову хвилю.
Поки позитивним знаком є зниження репродуктивного числа, зазначають в НАН. Воно знизилося до 0,85. Однак в Кіровоградській і Луганській областях репродуктивне число зараз більше 1. Це означає, що 100 хворих заражають 85 здорових. У пікові періоди показник досягав 1,7.
На ситуацію впливатимуть нові варіанти вірусу. Якщо вони більше поширюватимуться, то можна очікувати зростання захворюваності. Другий фактор – травневі свята. Масові заходи збільшують передачу вірусу.
"Ми очікуємо, що захворюваність продовжить падати і після великодніх свят, але, можливо, повільніше", – говорить Ганиченко.
В Україні залишається високий рівень зайнятості ліжок в лікарнях – понад 50%. Зайнятість місць в реанімаціях перевищує 60%, а в окремих регіонах вище. Наприклад, в Харківській області – понад 80%.
Як на захворюваність вплине Великдень?
Можна порівняти, що було в Європі під час католицької Пасхи.
На Великдень вводила обмеження Італія на три дні. Бельгія посилила карантинні заходи перед Великоднем і продовжила їх ще на три тижні.
Фото: hromadske.ua
Масового введення обмежень в Європі не було, тому що країни вже були у відносно жорстких обмеженнях. В Україні інша ситуація, оскільки країна відзначатиме Великдень, коли захворюваність спадає.
"Додаткових обмежень не потрібно, виходячи з того, що захворюваність падає третій тиждень. Але регіони, які нещодавно вийшли з "червоного рівня", все ще близькі до "червоного рівня". Будь-які масові зібрання можуть повернути регіон до "червоної зони" – протягом двох-трьох тижнів", – вважає Юрій Ганиченко.
Як на захворюваність вплине Великдень – залежить від того, наскільки українці будуть обережними, говорить Тетяна Чумаченко, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету.
Тетяна Чумаченко
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету
"Чим більше люди контактують один з одним, тим більша ймовірність, що вірус швидше поширюватиметься. Багато залежатиме, як на святах люди дотримуватимуться маскового режиму, дистанції, гігієни рук і протиепідемічних рекомендацій. Якщо цього не дотримуватися, то хвиля може піти знову вгору через дві-три тижні. Це ми побачимо до кінця місяця, коли пройде інкубаційний період".
Які регіони вийдуть з "червоних зон" після Пасхи?
Більшість регіонів, які перебувають у "червоних зонах", можуть вийти з обмежень.
Житомирська область вже довгий час стабілізується і протягом тижня може вийти з "червоної зони".
Запорізька, Київська і Полтавська області не вийшли з "червоної зони" тільки через те, що вони мають високий коефіцієнт виявлення – понад 20%. Коли число тестувань буде збільшено, тоді регіони зможуть вийти з посилених обмежень.
Чернігівська область може вийти з "червоної зони" найближчими днями. Рівень госпіталізацій незначно перевищує порогові значення і продовжує спадати.
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Хмельницька область ще далеко від виходу з "червоного рівня" через високий рівень госпіталізацій. Так само Сумська область.
Харківська область за показниками теж може вийти з "червоної зони". Але там ситуація ще стабільно критична. В області звільняються непрофільні лікарні: дитячі, пологові будинки, травматологічні. А інфекційні лікарні – все критично зайняті. Тому Харківську область не можна виводити з "червоної зони", тому що там показники поліпшуються за рахунок непрофільних лікарень.
У підсумку, наступного тижня залишаться три області в "червоних зонах": Хмельницька, Харківська та Сумська області, інші повинні вийти з обмежень.
Раніше "Сьогодні" писали, що занадто раннє пом'якшення карантинних обмеженьв світі може призвести до збільшення кількості хворих на COVID-19 і появи нових штамів інфекції. До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я останнім часом фіксують прискорення темпів поширення коронавірусу, однак вихід з цієї ситуації є.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Юрій Ганиченко
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
"На тлі стабілізації в Європі Україна виглядає гірше за кожним з показників: кількість нових випадків, смерті, тестування. Вперше цього року Україна на другому місці за смертністю".