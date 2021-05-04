Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини України

Після ураганного вітру і заморозків: якою буде погода у вівторок

4 травня, 07:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні погода буде без особливих примх, але синоптики повідомляють про одну небезпеку

Після нічних заморозківвдень температура повітря 4 травня прогріється в середньому до 15 градусів тепла, місцями буде навіть до +18. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найпрохолодніше сьогодні буде в Сумській, Чернігівській та Київській областях – там 13-15 градусів.

Найтепліше буде на Донбасі, у південних областях та в Криму – +18.

В інших областях в районі 14-17 градусів тепла.

Реклама

Опадів ніде не передбачається.

В тренді
В Україну повертаються заморозки – прогноз погоди на 4 травня (карта)

У Києві 13-15 тепла і сонячно.

Також синоптики повідомляють про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Луганської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей.

Реклама

Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Просто з відра: на Харківщині батюшка креативно
Просто з відра: на Харківщині батюшка креативно "окропив" вірян (відео)Харків
В Україну увірвалося різке похолодання: прогноз на вихідний понеділок
В Україну увірвалося різке похолодання: прогноз на вихідний понеділокУкраїна
Ольга Богомолець: Восени нас чекає ще небезпечніший штам COVID-21
Ольга Богомолець: Восени нас чекає ще небезпечніший штам COVID-21Україна
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в Туреччині
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в ТуреччиніУкраїна
Вчені раптово подякували Киві за захист дисертації: що вони говорять
Вчені раптово подякували Киві за захист дисертації: що вони говорятьУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти