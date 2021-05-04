Після ураганного вітру і заморозків: якою буде погода у вівторок

Після нічних заморозківвдень температура повітря 4 травня прогріється в середньому до 15 градусів тепла, місцями буде навіть до +18. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найпрохолодніше сьогодні буде в Сумській, Чернігівській та Київській областях – там 13-15 градусів.
Найтепліше буде на Донбасі, у південних областях та в Криму – +18.
В інших областях в районі 14-17 градусів тепла.
Опадів ніде не передбачається.
У Києві 13-15 тепла і сонячно.
Також синоптики повідомляють про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Луганської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей.
Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.