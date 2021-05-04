Після ураганного вітру і заморозків: якою буде погода у вівторок

Сьогодні погода буде без особливих примх, але синоптики повідомляють про одну небезпеку

Після нічних заморозківвдень температура повітря 4 травня прогріється в середньому до 15 градусів тепла, місцями буде навіть до +18. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найпрохолодніше сьогодні буде в Сумській, Чернігівській та Київській областях – там 13-15 градусів.

Найтепліше буде на Донбасі, у південних областях та в Криму – +18.

В інших областях в районі 14-17 градусів тепла.

Реклама

Опадів ніде не передбачається.

У Києві 13-15 тепла і сонячно.

Також синоптики повідомляють про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Луганської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей.

Реклама

Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.