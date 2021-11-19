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Після вакцинації загострюються усі хвороби? Лікар розвіяла міф про COVID-19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
19 листопада, 07:00
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Українські медики продовжують розвінчувати фейки про коронавірус та вакцинацію
Вакцинація рятує українців від тяжкого перебігу хвороби
Вакцинація рятує українців від тяжкого перебігу хвороби / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі українці обговорюють чергові чутки про вакцинацію. Нібито після щеплення проти коронавірусу у людини загострюються всі хронічні хвороби. Медики стверджують, що це фейк, причому така інформація може призвести до плачевного результату.

Імунолог Аліна Дашкевич розповіла "Супільному", чому не можна цьому вірити.

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За словами лікаря, саме людям із хронічними захворюваннями потрібна вакцинація найбільше. Жодні хронічні хвороби вакцина не загострить. Таким пацієнтам важливо попередити ковід, а не проводити експерименти на собі та зустрічатися з коронавірусом невакцинованими.

"Повірте мені, це досить страшний експеримент. Тому що люди, які мають певні хронічні захворювання, вони набагато агресивніше реагують на вірус ковіду. І наслідки після цього ніхто не може передбачити", – сказала Аліна Дашкевич.

Звідки взялися перші фейки про вакцинацію?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, що нібито вакцинація небезпечна.

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Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я та розробки вакцин, прихильники теорій змови розпочали поширювати фейки, нібито пандемія насправді – всесвітня змова та вірус взагалі штучний. А мета пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Вигадав усе, звичайно, сам Білл Гейтс.

Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – більше, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже впровадження чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться у голку.

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