Останні теплі дні? Чого чекати від погоди наприкінці жовтня

Дні будуть хмарними, але без дощу

Погода в Україні на 30 жовтня/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 30 жовтня, в Україні буде хмарно, тепло та без морозів .

Про це повідомляє Укргідрометцентр .

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На заході температура повітря коливатиметься від +12 до +15 градусів. На сході очікується 11-14 градусів вище за нуль.

У північних регіонах також 11-14 градусів тепла. На півдні прогнозують 12–14.

У Києві Температура повітря протягом дня буде 12-14 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють.

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Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

Погода в листопаді

За розрахунками народного синоптика , погода у листопаді виявиться більше зимовою, ніж осінньою. У перші дні "листопада" ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.

Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

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Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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