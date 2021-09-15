Останні теплі дні: прогноз погоди на 15 вересня

У Києві буде сухо. Температура повітря складе +20 ... + 22 градуси

Погода в Україні в середу, 15 вересня, буде сухою і сонячною. Незважаючи на перший місяць вересня, температура повітря по всій країні буде коливатися в межах +19 ... + 26 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в регіонах

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Найхолодніше всього 15 вересня буде на півночі . Там температура повітря складе +19 ... + 22 градуси. Кілька тепліше буде на Заході. Однак найбільше тепла отримають жителі Закарпаття – там повітря розігріється до +23 ... + 25 градусів.

В центральних і східних областях також буде тепло – +20 ... + 24. Однак найбільше теплом погода порадує жителів півдня . Там температура повітря буде коливатися в межах +22 ... + 26 градусів.

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Так, за прогнозами синоптиків, в країні опади не очікуються. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 6-11 °, вдень 18-23 ° (на Закарпатті до 26 °), на високогір'ї Карпат 13-15 °, в південній частині і в Донецькій області вночі 12-17 °, вдень 23-27 °. У Києві буде сухо. Температура повітря складе +20 ... + 22 градуси.

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