Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

Останній день перед локдауном. Кияни "атакують" пункти вакцинації (фото, відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
31 жовтня, 14:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні за останню добу вакцинували 177 765 людей проти COVID-19
Черга на вакцинацію у Києві
Черга на вакцинацію у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

До введення червоної зони у столиці залишилося менше доби.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Черги на вакцинацію від коронавірусу зростають. Насамперед вакцинують тих, хто за записом.

На Любомира Гузара, 3, утворилася величезна черга охочих зробити щеплення.

Реклама

Пункт вакцинації біля станції метро Політехнічний інститут.

Реклама

У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

У Києві утворилася черга на вакцинацію в НСК "Олімпійський".

Пункт відкривається о 10, але люди тут чергують уже з 7. Дехто зі стільчиками та книжками прийшли, бо вже не вперше чекають на свій укол.

Фото: Юлія Біляченко
Фото: Юлія Біляченко

Фото: Юлія Біляченко
Фото: Юлія Біляченко

Вакцинація в Україні

В Україні 30 жовтня зробили 177 765 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримала 133 251 людина, а ще 44 514 повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози.

Вакцинацію здійснювали 844 мобільні бригади, 2560 пунктів щеплення та 442 центри вакцинації.

Вакцинували трьома препаратами: Pfizer (Comirnaty) – 79 377 щеплень, Sinovac (CoronaVac) – 65 964 та AstraZeneca – 32 424.

З початку масової вакцинації проти COVID-19 в Україні зробили 17 577 773 щеплення. Першу дозу отримали 10156 227 людей, а повністю вакцинувалися – 7 421 546.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

31 жовтня 1991. Верховна Рада України ухвалила постанову про Концепцію роздержавлення і приватизацію підприємств, землі та житлового фонду

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

152 897

захворіло за тиждень в Україні

+14%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти