Останній рік епідемії? Коли Україна переможе коронавірус – відповідь Кузіна

У МОЗ розповіли, коли українцям варто чекати кінця епідемії та постійних обмежень – заява головного санлікаря

Кузін дав прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці 2022 року Україна буде на шляху до приборкання епідемії коронавірусу. Однак є умова – це станеться, якщо більшість українців буде вакциновано

Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

"Дуже важко зараз робити якісь прогнози, але за світовими трендами ми бачимо, що на 2022 рік встановлена доволі амбітна мета по вакцинації. Це 70% і за умови, що весь світ буде досягати такої мети, цілком можливо її приборкання", – сказав Кузін.

Він додав, що підтримує думку ВООЗ про те, що наприкінці 2022 року ми будемо на шляху до приборкання спалаху цієї хвороби.

"Ми будемо працювати в рамках адаптивного карантину. 2021 рік довів, що області, які знаходилися в "червоній зоні", впродовж двох тижнів поновлювали свою ситуацію" , – додав санлікар.

Як захиститись від ковіда?

За даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби у 15 разів.

За останні місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, було щеплено двома дозами вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.